España.-(AV)Cvirus.- El TSXG avala el toque de queda en los ayuntamientos perimetrados en Galicia y los límites en reuniones

08/05/2021 Terrazas de bares de A Coruña el mismo día en que entran en vigor nuevas medidas en la hostelería gallega, a 8 de mayo de 2021, en A Coruña, Galicia, (España). Tras el fin del estado de alarma, a partir de las 00.00 del día 9 de mayo, en Galicia las cafeterías podrán abrir hasta las 23:00 horas, frente a las 21:00 horas, y los restaurantes hasta las 01:00 horas, mientras que hasta ahora tenían que cerrar a las 23:00 horas. La licencia de restaurante, la garantía de la calidad del aire, la cita previa, y el registro de clientes siguen siendo necesarios. POLITICA M. Dylan - Europa Press



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado las medidas propuestas por la Xunta para la gestión de la pandemia tras finalizar el pasado domingo el estado de alarma. Así, ratifica el cierre perimetral y el toque de queda en los ayuntamientos gallegos en riesgo extremo (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes) y las restricciones en las reuniones, tanto para este grupo de municipios como en toda Galicia entre la 1 y las 6 de la madrugada.



Además las reuniones de no convivientes están limitadas a seis personas en exteriores y a cuatro personas en interiores, incluidos los domicilios privados, en el conjunto de municipios gallegos. En el caso de los que tienen restricciones máximas, no puede haber encuentros de personas que no convivan.