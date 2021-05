Emery: "No nos ponemos vendas en los ojos, sabemos qué hemos hecho y qué no"

El técnico del Villarreal, Unai Emery. EFE / Domenech Castelló/Archivo

Villarreal (Castellón), 12 may (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó en la rueda de prensa previa al partido de este jueves en Valladolid que no se ponen "vendas en los ojos" porque son conscientes de lo que el equipo ha hecho y no ha hecho hasta ahora en la actual temporada.

Recordó que en la Copa del Rey, una competición en la que su equipo no era favoritos, estuvieron "cerca" al caer en cuartos de final, mientras que en la Liga lucharon por pelear con los cuatro de arriba, aunque se quedaron sin opciones.

"Ahora estamos en la pelea por alcanzar la Liga Europa y con la opción de la Conference League que, a lo mejor, es el premio que nos toca", agregó el técnico vasco, quien recordó que la final de la Liga Europa les da la opción de entrar en la Liga de Campeones, además de conseguir un título.

"Tenemos la sensación de que si hubiésemos asegurado la presencia en la próxima Liga Europa a través de la Liga, estaríamos en plenitud. No lo hemos hecho y aunque valoramos la Copa del Rey y el torneo europeo, la Liga nos ha castigado. Sabemos que en esta competición nos ha faltado algo, pero que todavía podemos conseguirlo, aunque esta competición nos haya generado algún sentimiento de decepción", dijo. EFE

