Elecciones a cambio de levantar sanciones: Guaidó propone negociación con Maduro

Actualiza con declaración de Maduro ///Caracas, 12 Mayo 2021 (AFP) - El líder opositor venezolano Juan Guaidó propuso este martes retomar negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para pedir un cronograma de elecciones, que incluya presidenciales, a cambio del "levantamiento progresivo" de sanciones internacionales.Guaidó --reconocido como presidente interino de Venezuela por 58 países-- rechazaba reanudar conversaciones con Maduro desde que se paralizara en 2019 una ronda de negociación con mediación de Noruega."Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional", dijo en un video transmitido en sus redes sociales. "Debe darse entre las fuerzas democráticas (...), los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional"."El compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación" es "ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo", añadió.Guaidó pidió en su mensaje un "acuerdo que incluya (...) la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas: la presidencial, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional".Planteó también la "entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas" contra el covid-19, que azota al país con una virulenta segunda ola, y "la liberación de todos los presos políticos".La propuesta, que sigue a otros intentos fallidos de negociaciones, ocurre poco después de que el Parlamento de amplia mayoría oficialista nombrase nuevas autoridades electorales en medio de una negociación con otros sectores de la oposición distanciados de Guaidó."El 'bobolongo' (tonto) sale hoy que quiere dialogar", reaccionó Maduro ante el planteamiento. "Se quedó fuera, todo aislado y derrotado"."Si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos lo temas, bienvenido", siguió. "Que se incorpore a los diálogos que ya existen, que no se crea el jefe, el líder supremo de un país que no lo reconoce". - "En su cancha" -Maduro puso fin en agosto de 2019 a los diálogos auspiciados por Noruega en rechazo a duras sanciones económicas de Estados Unidos, principal apoyo internacional de Guaidó.Y tras el fracaso de esos acercamientos, el líder chavista --respalado por las fuerzas armadas y de aliados internacionales como Rusia y China-- inició conversaciones con otros sectores opositores.En la negociación para nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) se acordó dar a opositores dos de cinco cargos principales en la directiva presidida por un exministro de Maduro, Pedro Calzadilla.Es un CNE "que no reconocemos", manifestó Guaidó, rechazando participar en las elecciones regionales y municipales de este año, que Calzadilla confirmó este martes en una declaración ante la prensa, aunque sin precisar fecha.Calzadilla, acompañado por el resto de la directiva del CNE, anunció una "auditoría amplia" al registro electoral y al sistema automático de votación utilizado en Venezuela.El funcionario también dijo que el organismo acordó "revisar el estado de las inhabilitaciones" de dirigentes y partidos políticos, que afectan a líderes opositores como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, que avaló la negociación por el CNE y antes por la liberación de presos políticos."Conspirar con la dictadura, para legitimarse mutuamente como tiranía y oposición leal a esa tiranía, no conduce a la libertad, sí a la sumisión y a la normalización de la peor tragedia que ha habido en nuestro país", insistió no obstante Guaidó, que encabezó un boicot opositor contra las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020.Para el analista político Luis Vicente León, "es natural que Guaidó trate de colocar el debate político de nuevo en su cancha"."La empaqueta, sin duda, en una nueva solicitud de negociación global (...) y lo relaciona con las sanciones porque es el único instrumento de presión que parece tener la oposición hoy, aunque no la controla directamente", añadió el experto.atm-jt/erc/yow -------------------------------------------------------------