El Salvador.-EEUU considera que "lo mejor" sería restaurar la situación previa a la destitución de jueces en El Salvador

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, ha afirmado este miércoles que, bajo el criterio de Washington, "lo mejor sería restaurar la situación que existía el 30 de abril" en El Salvador, antes de la destitución de jueces del Constitucional y el fiscal general por parte de la Asamblea Legislativa.



Zúñiga, que ha confirmado que el martes se reunió con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el marco de su visita al país centroamericano, ha indicado que las destituciones no fueron "apegadas" a la Constitución y ha reiterado que Estados Unidos "no está de acuerdo" con la decisión de la Asamblea, afín al presidente.



"Nuestra evaluación, y nuestro criterio es análisis legal, nuestra visión es que la decisión del 1 de mayo (las destituciones) no fue apegada a la Constitución, ni en el caso de magistrados ni del fiscal", ha incidido en una entrevista en televisión, recogida por el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.



El enviado de Estados Unidos ha tildado su reunión con Bukele de "cordial" y ha detallado que abordaron el "fortalecimiento de la democracia" y la "división de poderes". Su visita a El Salvador tiene el objetivo de "determinar los próximos pasos" de la nación norteamericana de cara al país.



"Yo vine a transmitir un mensaje de preocupación", ha zanjado, antes de matizar que las reuniones mantenidas con el Ejecutivo y el Legislativo fueron "muy productivas". Zúñiga, cuya visita llega este miércoles a su fin, también se ha reunido con partidos políticos y representantes del sector privado y la sociedad civil. Es la segunda vez que visita El Salvador este año, aunque en el primer viaje no se reunió con el Gobierno salvadoreño.