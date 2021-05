El fondo de la FIFA apoya económicamente a más de mil futbolistas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. EFE/Miguel Lemus/Archivo

Madrid, 12 may (EFE).- Un total de 1.005 futbolistas se beneficiarán del fondo de la FIFA creado para ofrecer apoyo económico a los jugadores que no han percibido su salario, ni tienen opción de percibirlo, dentro de la primera fase de la iniciativa, que abarca desde julio de 2015 a junio de 2020 con una dotación de 5 millones de dólares.

La FIFA anunció que el Comité de dirección del fondo, creado tras el acuerdo firmado con el sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) el año pasado, ha aprobado recientemente 1.005 solicitudes de las 1.089 recibidas, que afectan a 109 clubes de 36 federaciones.

Se trata de clubes que han desaparecido por declararse insolventes, han dejado de estar afiliados a su federación o han dejado de participar en el fútbol profesional.

La FIFA detalló que en total ha provisto una dotación para el fondo de 16 millones de dólares hasta finales de 2022.

De estos utilizará 5 millones para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2020; 3 millones para el que abarca desde el 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de ese año; 3 para el incluido entre el 1 de enero de 2021 y el próximo 31 de diciembre y otros 4 desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. El Comité de Dirección del fondo, compuesto por representantes de la FIFA y FIFPRO, evalúa todas la solicitudes, en cumplimiento al protocolo de aplicación del mismo, y en los próximos meses procesará todas las relativas al segundo periodo, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.

El director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, Emilio García Silvero, destacó que "el Fondo de la FIFA para Futbolistas es un mecanismo pionero diseñado para proteger a los principales protagonistas del fútbol: los jugadores".

"Gracias a esta novedosa iniciativa y tras la reciente conclusión del primer ciclo de solicitudes, 1.005 futbolistas recibirán un apoyo económico muy necesario en tiempos difíciles. La FIFA mantiene su firme compromiso de seguir colaborando en esta importante tarea con FIFPRO para garantizar que los próximos periodos de solicitudes se administren y procesen como corresponde, de cara a 2022", apuntó.

También el director de servicios jurídicos de FIFPRO, Roy Vermeer, opinó que se trata de "un sistema de apoyo muy importante para numerosos jugadores que no percibieron su salario porque su club desapareció" y mostró su alegría porque " gracias a la colaboración entre la FIFA y FIFPRO, ellos y sus familias percibirán al menos una parte de los salarios impagados".

"Somos conscientes de que esta medida solo resuelve una parte de un problema sistémico mucho mayor. Los jugadores han presentado reclamaciones ante nosotros por un valor de 60 millones de dólares. Ante semejante cifra, apelamos a todas las instituciones futbolísticas del mundo entero para que sigan el ejemplo de la FIFA e implanten sistemas de protección similares en sus países", reclamó.

Según los datos facilitados por la FIFA, el mayor número de solicitudes presentadas son de jugadores de clubes de la UEFA con 706 -ninguna de España-; seguido de las procedentes de la Confederación Asiática (AFC) con 187; las de la CONMEBOL con 150; la CONCACAF con 45 y la CAF con una.

Los futbolistas de Grecia son los que han cursado más peticiones con 291, seguidos de los de Malasia con 147, Turquía con 138, Uruguay con 76, Rusia con 69, Rumanía con 65, Portugal con 48, Serbia con 42, Guatemala con 41, Perú con 26 y Bolivia con 25.

De acuerdo a la distribución del fondo, la mayor partida para las ayudas se destinará a la UEFA (3.65 millones$), con la AFC a continuación (675.000$), la CONMEBOL (565.000$) y la CONCACAF (110.000$).