El enviado de la ONU en Yemen, nuevo jefe humanitario de la organización

En la imagen, el británico Martin Griffiths, nuevo jefe humanitario de la ONU. EFE/ Andre Pain/Archivo

Naciones Unidas, 12 may (EFE).- El británico Martin Griffiths, hasta ahora enviado de la ONU para Yemen, será el próximo jefe humanitario de la organización, según anunció este miércoles Naciones Unidas.

El diplomático reemplazará en el cargo a su compatriota Mark Lowcock y lo mantendrá en manos del Reino Unido, tal y como viene ocurriendo desde 2007.

Griffiths será el quinto británico consecutivo que ocupe este puesto, definido oficialmente como secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia.

Desde 2018, Griffiths era enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, donde ha liderado los infructuosos intentos de la organización internacional para lograr un fin negociado a la guerra.

Hoy, en su última comparecencia ante el Consejo de Seguridad, el veterano diplomático reconoció que esa meta sigue escapándose a pesar de los intensos esfuerzos de los últimos meses.

"Yo no puedo forzar a las partes a negociar. Esa es su obligación", señaló Griffiths, que advirtió que la situación sobre el terreno sigue complicándose, sobre todo como consecuencia de la ofensiva de los rebeldes hutíes en la provincia de Marib.

Por ahora, el enviado seguirá ocupándose del dossier yemení a la espera de que se nombre a su sustituto, según explicó Naciones Unidas en un comunicado.

"En las próximas semanas voy a trabajar con las partes para concluir las negociaciones sobre un acuerdo que detenga los combates, responda a los problemas humanitarios y retome el proceso político. Pido a la comunidad internacional que redoble los esfuerzos para apoyar este empeño", dijo Griffiths al Consejo de Seguridad.

La ONU destacó que Griffiths aportará liderazgo y experiencia en el ámbito humanitario, tras una extensa carrera en organizaciones internacionales y no gubernamentales.

Antes de asumir el puesto de enviado para Yemen, el británico fue asesor de tres mediadores de Naciones Unidas para Siria y "número dos" de una misión para el país árabe entre 2012 y 2014.

Anteriormente fue el primer director ejecutivo del Instituto Europeo de la Paz y fundó el Centro para el Diálogo Humanitario de Ginebra tras haber trabajado para el servicio diplomático británico, varias agencias de la ONU y de diversas ONG como Save the Children.