El ecuatoriano Antonio Valencia, ex Manchester United, abandona el fútbol a los 35 años

El mediocampista ecuatoriano Antonio Valencia, del mexicano Querétaro y que brilló en el Manchester United, anunció el miércoles que colgará los botines tras afrontar una vieja lesión en su pierna izquierda.

"Termino mi carrera en el Querétaro", expresó el 'Toño' Valencia, de 35 años, a través de su cuenta en Twitter, añadiendo que "no pensé que este momento llegaría tan pronto, pero mi cuerpo me ha pedido que tome esta decisión".

El volante sufrió una fractura en la pierna izquierda cuando jugaba para el Manchester United, entre 2009 y 2019, que lo marginó de las canchas durante seis meses.

Valencia, quien integró las selecciones ecuatorianas para las ediciones mundialistas de Alemania-2006 y de Brasil-2014, escaló al balompié profesional al ser fichado por el club quiteño El Nacional en 2001.

Luego emigró a Europa, vistiendo las divisas de los españoles Villarreal y Recreativo de Huelva, así como del inglés Wigan, además del Manchester United, donde fue capitán y se hizo conocido a nivel internacional.

En 2019 regresó a su país para actuar en Liga de Quito, hasta 2020, y este año se vinculó al Querétaro mexicano.

"Pude viajar a Europa, lo que nunca hubiese soñado. Jugué en Villarreal y Recreativo de Huelva, para luego llegar a mi segundo hogar: Inglaterra", añadió el futbolista.

En su mensaje por Twitter indicó que "Wigan fue una experiencia única y Dios me dio la oportunidad de llegar al Manchester United y ser su capitán".

Valencia, quien también participó por Ecuador en la Copa América de 2007, 2011, 2016 y 2019, agradeció el respaldo de su familia y de los "hinchas".

"Si en esta carrera les he fallado, les pido perdón. Siempre traté de dar lo mejor. A mi país y a mi selección: gracias por todo", anotó el también capitán de la tricolor, con la que además disputó los clasificatorios sudamericanos para Sudáfrica-2010 y Rusia-2018.

- Las rodillas no dan más -

Valencia ofreció este miércoles una conferencia en línea transmitida por las redes sociales de los 'Gallos Blancos' del Querétaro, su último club.

"Si pudiera cambiar algo de mi carrera o del fútbol, cambiaría mi rodilla", dijo Valencia a manera de broma, acompañado por Hugo Soriano Ramírez, doctor del Querétaro, quien avaló la razón médica que forzó el retiro del ecuatoriano.

"En términos prácticos, Valencia presenta un desgaste articular de rodillas severo lo cual representa una limitación de sus rangos de movilidad, además de un dolor intenso", explicó Soriano.

El especialista en medicina del deporte subrayó que "los tratamientos conservadores ya no tienen un efecto positivo y los tratamientos quirúrgicos no ofrecen ninguna garantía para que él realice la actividad deportiva en la manera como lo venía haciendo".

"Esta lesión apareció cuando tenía 29 años, intenté seguir entrenando sin ninguna operación, cada vez el dolor fue apareciendo más y ahora es el momento de decir adiós a este lindo deporte", añadió el ecuatoriano.

Valencia agradeció la extensión de contrato que le había ofrecido el Querétaro, equipo en el que sólo jugó el torneo Guard1anes Clausura-2021 en el que participó en 14 partidos, todos como titular, para acumular 1.201 minutos y anotar un gol.

"Me voy un poco triste, me hubiera gustado ganar algún título aquí en 'Gallos', me voy un poco apenado pero con la conciencia limpia de haber dejado todo en cada partido, en cada entrenamiento", remató Valencia.

- Emotivos mensajes de adiós -

Al término de la conferencia, el Querétaro le ofreció a Valencia un video sorpresa con un mensaje especial de Alex Ferguson, su entrenador en el Manchester United

"Antonio, acabo de recibir la noticia de que te estás retirando", dijo Ferguson y le expresó que "tuviste una fantástica carrera; tu etapa en el Manchester United es algo que siempre recordaré... fue un placer tenerte como jugador".

En el video también participaron, entre varios excompañeros, algunos del United como el portugués Nani, el brasileño Fabio da Silva y los españoles David de Gea y Juan Mata, este último le dijo que "la pelota está triste porque te vas".

También hablaron exseleccionadores de Ecuador como Jorge Célico, Hernán Darío Gómez y Luis Fernando Suárez quien apuntó que "siempre hiciste cosas para que tu país fuera mejor".

Al final aparecieron Luis Valencia y Teresea Mosquera, padre y madre de Antonio, Domenik, su hija, y Zoila, su esposa: "me siento muy orgullosa de usted porque yo sé lo profesional que ha sido todo este tiempo".

