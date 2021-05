El Colombia Travel Mart cierra con negocios por 46,7 millones de dólares

La presidenta de Procolombia, Flavia Santoro. EFE/Javier Liaño/Archivo

Bogotá, 12 may (EFE).- El Colombia Travel Mart, una macrorrueda empresarial virtual en la que participaron 152 compañías del país, cerró con oportunidades de negocios por 46,7 millones de dólares, una gran ventana para reactivar la industria turística de la nación andina, informaron este miércoles fuentes oficiales.

"Fueron días muy productivos para todos los empresarios, quienes tuvieron 3.935 citas, es decir, cerca de 4.000 oportunidades de nuevos negocios para la reactivación segura de la industria del turismo", expresó la presidenta de la agencia estatal de promoción ProColombia, Flavia Santoro, citada en un comunicado de su despacho.

Agregó: "Además, de los 46,7 millones de dólares en expectativas de negocios, 25,3 millones de dólares corresponden al segmento de turismo vacacional y 21,5 millones de dólares a la industria de reuniones".

En el Colombia Travel Mart, que se realizó entre el 28 de abril y el 4 de mayo, también participaron 288 compradores internacionales provenientes de 34 países.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Durante el evento, ProColombia les presentó a los empresarios las nuevas estrategias de promoción que ejecuta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Amazónica y Orinoquía, así como "las razones de por qué Colombia es el país más acogedor del mundo", añadió la información.

En ese sentido, empresas como la ecuatoriana Enjoy The World destacaron los destinos novedosos que tiene Colombia para ofrecer y valoraron la rueda de negocios por las oportunidades de negocio que les mostraron.

"La rueda de negocios fue muy satisfactoria para nosotros, pues tuvimos la oportunidad de conocer nuevos destinos en Colombia como el Macizo colombiano, La Guajira y Cauca. Esto nos ayuda a potenciar con nuestras agencias nuevos destinos", dijo el gerente de Enjoy The World, Edison Macías.

Justamente Ecuador fue uno de los países que más negocios hizo registrando 3,3 millones de dólares, mientras que Estados Unidos fue el primero con 11,8 millones de dólares, es decir el 25 % del total de las citas analizadas.

"Por su parte, México alcanzó 9,3 millones de dólares y Perú 6,5 millones de dólares. Es de resaltar que India registró 2 millones de dólares, siendo el quinto mercado con más negocios, lo cual pasa por primera vez en esta rueda empresarial", agregó ProColombia.

La creadora de la empresa francesa Sylvia Ávalos aseguró que está "encantada con las citas que he tenido porque se ajustan a lo que buscan mis viajeros".