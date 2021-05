EEUU.- Los republicanos expulsan a Liz Cheney del liderazgo del partido en la Cámara de Representantes

February 6, 2019 - Washington, DC, United States: Representative Liz Cheney, Republican of Wyoming, speaks with reporters after a press conference on Capitol Hill. (Alex Edelman / CNP / Polaris)



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Partido Republicano ha votado este miércoles a favor de la expulsión de Liz Cheney de su puesto como presidenta de la Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes tras haber criticado al expresidente Donald Trump y haber apoyado su segundo 'impeachment' en enero.



De este modo, Cheney dejará de ostentar el que es el tercer puesto de mayor rango dentro del Partido Republicano, que actualmente se encuentra en minoría en la Cámara de Representantes, y su puesto previsiblemente lo ocupará Elise Stefanik, más afín al exvicepresidente.



Sin embargo, Cheney permanecerá en su escaño como la única representante de Wyoming en la Cámara, y en un discurso el martes por la noche, ya avisó de que continuará hablando en contra de las falsas afirmaciones de Trump sobre las elecciones de 2020 y el peligro que representan para el partido y el país.



Por su parte, Trump ha respaldado la decisión de partido junto con el apoyo del líder republicano en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, según ha apuntado la agencia Bloomberg.



Además, en un comunicado emitido este miércoles antes de la votación en su página web, ha animado a los republicanos a "deshacerse" de Cheney, a quien considera "mala" para el país. "Casi todos en el Partido Republicano, incluido el 90 por ciento de Wyoming, esperan su derrocamiento", ha aseverado.



POSIBLE ESCISIÓN REPUBLICANA



En el marco de esta votación, este miércoles se ha conocido que más de un centenar de políticos del Partido Republicano, entre los que se incluyen algunos altos cargos, planean una escisión en caso de que la formación no realice cambios en su organización tras la deriva provocada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.



Así pues, se espera que este jueves se publique una carta que, bajo la firma de más de un centenar de representantes y altos cargos electos, se dé un primer paso para fundar una nueva formación política, ha publicado 'The New York Times'.



"Cuando en nuestra democracia emergen fuerzas conspirativas, división y despotismo, es deber patriótico actuar colectivamente en defensa de la libertad y la justicia", señala el preámbulo de la carta.



El diario estadounidense ha recogido el testimonio del exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional Miles Taylor quien, durante la era Trump, escribió un libro contra su gestión.



"Más de cien republicanos creen que la situación se ha vuelto tan grave con el Partido Republicano que ahora es el momento de considerar si una alternativa sería la única opción", ha remarcado Taylor.



El exfuncionario ha subrayado que sigue siendo republicano, sin embargo ha lamentado "la rapidez con la que el partido se ha divorciado de la verdad y la razón".



El conflicto con Cheney no ha hecho más que ahondar en la crispación de este grupo de republicanos que lamentan que se dedique más esfuerzos a las luchas por el liderazgo del partido en vez de hacer oposición al presidente Joe Biden.