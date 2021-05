Diputados bolivianos postergan el debate sobre el impuesto a plataformas digitales

Fotografía de archivo de la vista general del congreso boliviano. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 12 may (EFE).- Los parlamentarios bolivianos decidieron postergar el tratamiento de un anteproyecto de ley que propone aplicar un impuesto a plataformas digitales que ofrecen sus servicios en Bolivia, como Netflix, Amazon, Youtube, entre otros.

La diputada oficialista por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Bertha Acarapi manifestó a los medios este miércoles que se postergará el tratamiento de este proyecto de ley hasta que se socialice con la población para que esté informada sobre su contenido, tras el malestar de algunos sectores.

"Están malinformando sobre este proyecto de ley, no va afectar a absolutamente a nadie, quienes tienen que pagar impuestos son las empresas transnacionales", manifestó Acarapi a los medios.

La diputada argumentó que antes la población necesita conocer esta propuesta de norma para que sepan que "no va a afectar" como muchos sectores creen y que además otros países ya cobran un impuesto a las plataformas digitales.

Esta semana la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, rechazó este proyecto y su máximo dirigente Juan Carlos Huarachi sostuvo que no está de acuerdo con que ese impuesto recaiga en la población que en muchos casos está desempleada.

Este anteproyecto fue enviado al Legislativo nacional para modificar la ley que creó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y ampliar su alcance a estos servicios digitales como Netflix, Amazon, Spotify, Youtube, entre otros.

El impuesto sería del 13 % y el Gobierno de Luis Arce proyecta recaudar el equivalente a unos 4,3 millones de dólares.

Esta propuesta generó polémica y rechazo en la población, a pesar del argumento de asambleístas oficialistas de que este impuesto ya se paga en otros países de la región.

El Ministerio de Economía aclaró el martes que el pago del IVA permitirá a los consumidores "acceder a crédito fiscal".

"Lo que significa que quienes actualmente adquieren servicios digitales del exterior podrán hacer uso del crédito fiscal", señala una nota del Ministerio de Economía.

Además esa cartera aclaró que esta medida se aplicaría en los servicios digitales de pago y no así en los gratuitos, con esta propuesta buscan "dar un tratamiento equitativo" a las empresas nacionales y las del exterior.