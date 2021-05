Craviotto: "Soy el deportista más feliz del mundo"

El piragüista Saúl Craviotto (5i), el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco (c), y la nadadora Mireia Belmonte (5d) posan para una foto de grupo en la sede del COE en Madrid, este miércoles. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 12 may (EFE).- Como "el deportista más feliz del mundo" se definió hoy el piragüista Saúl Craviotto tras ser elegido abanderado del equipo español en los Juegos de Tokio junto a la nadadora Mireia Belmonte.

"No os podéis imaginar lo feliz que me habéis hecho", dijo a los presidentes de las federaciones que tomaron la decisión.

"Un deportista lo máximo a lo que puede aspirar es a ir a los Juegos Olímpicos, luego a ganar una medalla y después a llevar la bandera de su país", afirmó el cuádruple medallista olímpico.

"Con esto ya me puedo retirar tranquilo", añadió.

Craviotto también se mostró orgulloso "de formar parte de esta foto de la igualdad" que supone que por primera vez dos deportistas, un hombre y una mujer, puedan compartir la función de abanderado.

El palista catalán prometió que aunque ya ha "logrado todo", no se va a relajar y luchará en Tokio por una nueva medalla con el K4 500.

Al contrario que Mireia Belmonte, que nunca ha participado en una inauguración, Craviotto estuvo en la de Pekín 2008 y dijo que se le pusieron "los pelos de punta" de la emoción, por lo que espera un sentimiento aún más especial en Tokio, aunque no haya público en el estadio.

"Va a ser muy diferente, pero sabemos que nos estarán viendo desde casa", dijo.

Craviotto, que es Policía Nacional, indicó que ya ha recibido su primera dosis de vacuna anti-covid, con AstraZeneca, y que tenía algo de "preocupación personal" por lo que pasaría con la segunda dosis.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, le prometió "hablar con el Ministerio" para solucionar el asunto.