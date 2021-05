Colonial enfrenta fecha límite clave para reinicio de oleoducto

(Bloomberg) -- Colonial Pipeline Co. dijo a funcionarios federales que a última hora del miércoles sabrá si es, o no, seguro reiniciar los envíos de gasolina y diésel que han estado detenidos desde la semana pasada, cuando un grupo de hackers atacó a la compañía.

Fuera de esa fecha límite, proporcionada a la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, por el director ejecutivo de Colonial, Joe Blount, los detalles sobre cuándo reiniciará operaciones el mayor oleoducto de combustible de América del Norte son escasos. Han pasado más de 24 horas desde que Colonial emitió una declaración en la que se comprometía a volver a estar en línea el fin de semana, y la creciente frustración entre los líderes políticos es palpable a medida que las estaciones de servicio en el este y el sur se quedan sin combustible.

El jefe de Granholm, el presidente Joe Biden, también enfrenta una presión cada vez mayor para reunir recursos federales que mitiguen la creciente crisis que amenaza con obstaculizar la recuperación económica posterior a la pandemia.

“Esto es algo que exige una atención realmente seria de parte de las autoridades federales”, dijo el martes el gobernador de Florida, Ron DeSantis, antes de declarar el estado de emergencia”. El Gobierno de Estados Unidos debe participar, debe ayudar a mitigar esto. Mi temor es que esta escasez de gas causará muchos problemas a la gente”.

La escasez de combustible que surgió por primera vez en Carolina del Sur ha hecho metástasis en una amplia franja del sur y el este del país, vaciando bombas en tiendas de conveniencia y paradas de camiones desde Tennessee hasta Tallahassee. Granholm dijo en una conferencia de prensa que incluso si Colonial decide reiniciar el miércoles, tomará más días restaurar por completo los envíos.

La situación en los estados del sureste se está “deteriorando rápidamente”, dijo Brad Jenkins, vicepresidente sénior de Pilot, propietario de una cadena de estaciones, en un correo electrónico.

La Casa Blanca relajó algunas reglas ambientales para permitir que la gasolina fluya desde otras regiones incluso cuando algunas refinerías de la costa del Golfo se vieron obligadas a reducir la producción para hacer frente a los atascos de combustible que no pueden enviar a los mercados del este.

El oleoducto Colonial es el conducto más importante para la distribución de gasolina, diésel y combustible para aviones en Estados Unidos, conectando las refinerías de la Costa del Golfo con los centros de población desde Atlanta hasta Nueva York y más allá. Cada día, envía alrededor de 2,5 millones de barriles, una cantidad que supera el consumo total de crudo de Alemania.

