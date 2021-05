Colombia reporta 490 muertes por covid-19 y 16.993 casos nuevos

Personal médico trabaja en una unidad de cuidados intensivos de covid-19 en el Hospital El Tunal, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 12 may (EFE).- Colombia reportó este miércoles 490 muertes por el coronavirus, que elevan a 79.261 el número de víctimas mortales por la pandemia, y sumó 16.993 contagios para un total de 3.048.719 personas que han contraído la enfermedad.

En su boletín diario, el Ministerio de Salud señaló que la cifra de casos activos se elevó a 99.721, que corresponden al 3,27 %, mientras que aparecen como recuperados 2.859.627 pacientes, es decir el 93,7 % de las personas que han padecido la covid-19.

Lo más grave en este momento se vive en Bogotá, donde, según dijo hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz, "la situación de contagio" es "crítica".

"Casi 100 % de ocupación de UCI (unidades de cuidados intensivos) y cerca de 500 pacientes por ubicar. Es responsabilidad de todos protegernos. Cada aglomeración crece un riesgo para el cual ya no tenemos capacidad", afirmó el alto funcionario en referencia a las multitudinarias manifestaciones que suceden hoy en todo el país.

CIFRAS DE LA JORNADA

En esa línea, Bogotá sumó 5.009 contagios nuevos durante la jornada, seguida de los departamentos de Antioquia (2.263), Atlántico (1.786), Cundinamarca (1.348) y Santander (1.054).

Las mayores cantidades de contagios acumulados las tienen Bogotá (845.261), Antioquia (497.090), Atlántico (254.688), Valle del Cauca (248.720), Cundinamarca (138.580) y Santander (112.669).

En cuanto a los decesos informados hoy, de los cuales 435 corresponden a días anteriores, tuvieron como principales focos a Bogotá (109), Antioquia (83), Atlántico (69), Valle del Cauca (60) y Cundinamarca (42).

En el país se procesaron hoy 74.209 muestras, 44.658 de ellas de tipo PCR y otras 29.551 de antígenos, para un total de 15,63 millones de pruebas practicadas.

Además, en Colombia han sido administradas 6.673.552 vacunas contra la covid-19, de las cuales 2.553.355 corresponden a segundas dosis.

NO MÁS RESTRICCIONES A VUELOS DESDE Y HACIA BRASIL

Por otra parte, el ministro de Salud aseguró que se emitió una nueva resolución que elimina las "restricciones de vuelos desde Leticia (capital del departamento del Amazonas) y Brasil".

"Viajeros solo deben mantener las medidas de bioseguridad y requisitos que para vuelos nacionales e internacionales", expresó Ruiz en Twitter.

El Gobierno colombiano suspendió desde el pasado 29 de enero y por 30 días, inicialmente, los vuelos desde y hacia Brasil como medida preventiva ante una posible variante brasileña del coronavirus, que circula en el país desde hace varias semanas.

Igualmente, los vuelos desde y hacia Leticia fueron suspendidos en enero.