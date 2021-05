Colom: Creo que puedo dirigir a este equipo muy bien

El Baskonia presenta este miércoles a su nuevo base, Quino Colom, que se incorpora a la plantilla para sustituir al argentino Luca Vildoza, recientemente fichado por los New York Nicks EFE/David Aguilar

Vitoria, 12 may (EFE).- El nuevo jugador del TD Systems Baskonia Quino Colom expresó este miércoles que puede dirigir a su nuevo equipo “muy bien” y dijo que espera ayudarle a conseguir sus objetivos.

El base andorrano se mostró “muy contento” en su presentación por recalar “en un club como Baskonia, un grande a nivel europeo”, y confesó que no tuvo mucho que pensar.

“Tenía ganas de poder disfrutar de esta experiencia y seguro que acabaré ayudando al equipo a lograr objetivos”, dijo el internacional con España, que reconoció que costó lograr la salida del Estrella Roja, su equipo de procedencia y en el que no pudo jugar en los tres últimos meses a causa del coronavirus.

Colom debutó este martes contra el Joventut con la zamarra azulgrana y admitió que tiene que conocer a sus compañeros y coger ritmo después de mucho sin competir. “El equipo venía de unas circunstancias especiales, pero seguro que vamos mejorando”, opinó convencido de que podrán “competir muy bien contra cualquiera”.

El director de juego, que regresa a la Liga Endesa tras salir de Valencia rumbo a Belgrado, se centró en lo que puede aportar al Baskonia y tildó a su nuevo club de “importante", al tiempo que agregó que "está acostumbrado a ganar”.

“Compite siempre muy bien, tengo muy clara la filosofía y puedo ayudarles a tener mejores tiros y a que el ataque sea más ordenado”, añadió.

“Con diferencia, ha sido el año más raro, pero las cosas pasan por algo, he acabado en un equipo como el Baskonia y puede que todo haya valido la pena”, celebró el nuevo baskonista.

Quino Colom y Baskonia firmaron un acuerdo hasta el final de temporada y el andorrano no quiso hablar de futuro. “Es un gran club, muchos jugadores quieren jugar aquí y ahora tengo que ayudarles al máximo”, manifestó.

Se mostró orgulloso de jugar al lado de Pierrià Henry. “Somos jugadores muy complementarios y muy diferentes”, comentó el base, convencido de que encajará bien en el equipo vitoriano.

“Baskonia es un equipo con buenos tiradores y con gente dentro y eso para un jugador al que le gusta jugar el ‘pick and roll” puede favorecer”, argumentó Quino Colom, ya que espera “tener espacios para poder disfrutarlo y leer las ayudas”.

El “diez” del Baskonia estuvo acompañado por el director deportivo del club, Félix Fernández, que valoró su llegada.

“Conoce muy bien la liga y el baloncesto. Se va a adaptar muy rápido y ya controla los sistemas con un entrenamiento”, indicó el dirigente, que añadió que les va a dar “esa serenidad en el juego” que necesitan.