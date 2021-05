CNE colaborará en el plan de vacunación del nuevo Gobierno en Ecuador

Vista general de una jornada de vacunación contra la covid-19 para personas con discapacidad y adultos mayores, en el Centro de Exposiciones en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 12 may (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) colaborará con el Ministerio de Salud con el fin de ayudar en el despliegue logístico para el nuevo plan de vacunación en Ecuador del Gobierno entrante de Guillermo Lasso.

Así lo dijo a los medios el consejero electoral José Cabrera, quien precisó que el CNE presentó a los representantes del Gobierno entrante la base de datos sobre recintos electorales y el padrón actualizado.

"Nosotros les entregamos la base de datos de los 4.276 recintos que usamos, el Ministerio de Salud hará el análisis de cuáles recintos ocupará para los temas de vacunación", afirmó el consejero en una comparecencia ante los medios.

El CNE mantiene reuniones con representantes del Gobierno entrante, que deberá tomar posesión el 24 de mayo, y entre ellos la próxima ministra de salud, Ximena Garzón, y miembros del entorno del nuevo vicepresidente, Alfredo Borrero.

"Ayer (martes) tuvimos una reunión vía zoom y conversamos de lo que el Ministerio de Salud necesita. Han sido específicos en solicitar el padrón electoral actual, el de votación con el refrescamiento", destacó el consejero en sus declaraciones a los medios.

El plan inicial del nuevo Gobierno es tener vacunadas a 9 millones de personas, de 17,4 millones de ecuatorianos, en los primeros 100 días de Gobierno, un objetivo que parece imposible de alcanzar por los repetitivos retrasos en la llegada de vacunas y la falta de una logística apropiada.

La solución de usar información e incluso instalaciones del CNE es parte de los planes de Lasso para acelerar la vacunación.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo por su parte que se están evaluando las enmiendas legales correspondientes para facilitar este trabajo de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Salud, "puesto que las funciones normales del Consejo Nacional Electoral no es tratar temas de salud".

En cuanto al tiempo que se demore, dijo que no será "exagerado, pero hay que hacerlo con responsabilidad".

"Dependerá también de la información que nos proporcione el registro civil respecto a los últimos registros de las defunciones", enfatizó.

Lasso, que este miércoles fue declarado oficialmente presidente electo, solicitó el sábado pasado a Atamaint, mediante un oficio, la colaboración de bases informáticas, sistemas logísticos y recintos electorales para adecuarlos al plan de vacunación.

"Si más de 10 millones de personas votaron en una sola jornada electoral, es posible que sean vacunados en algunas jornadas de inmunización", indicaba en el oficio el nuevo mandatario.

Según la página oficial del Plan Vacunarse, hasta el 9 de mayo Ecuador había administrado 1.024.121 primeras dosis y 265.841 segundas dosis, un total de 1.289.962 de las algo más de 2 millones que ha recibido de Pfizer, Sinovac y Astrazeneca.