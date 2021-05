Cientos de personas se manifiestan en Nueva York en apoyo al pueblo palestino

Un manifestante ondea una bandera palestina durante una manifestación propalestina cerca del Consulado General de Israel en Nueva York, el 11 de mayo de 2021. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 11 may (EFE).- Cientos de personas se manifestaron en las calles de Nueva York este martes para mostrar su apoyo al pueblo palestino tras la violenta escalada de tensión que se ha producido entre israelíes y palestinos, y que ha dejado al menos 33 fallecidos.

La marcha comenzó frente al consulado israelí de Nueva York, situado cerca de la sede central de Naciones Unidas, y después discurrió por la calle 42, una de las avenidas principales que atraviesan Manhattan de este a oeste.

Los manifestantes portaron decenas de banderas de Palestina, así como el tradicional pañuelo palestino, la kafiyya, mientras sujetaban carteles con mensajes que pedían a EE.UU. que se distancie de Israel.

"Frenen toda la ayuda a Israel" o "Dejen de armar a Israel" fueron algunas de las insignias que podían leerse durante la marcha, en la que además se exigió la liberación de Palestina con constantes gritos de "free, free, Palestine" y "Paletine will be free".

Durante la protesta, media decena de agentes de la Policía de Nueva York se vieron obligados a intervenir para evitar enfrentamientos entre los manifestantes y ciudadanos que se acercaron a la marcha con banderas de Israel, lo que desembocó en una tensa situación.

La manifestación de Nueva York es una de las concentraciones que se han convocado este martes en EE.UU. en apoyo a Palestina, entre ellas en Washington DC, Los Ángeles (California) y Minneapolis (Minnesota), mientras que se esperan varias más para este sábado.

Tradicionalmente, Estados Unidos ha defendido a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU y la Casa Blanca subrayó hoy que el presidente Joe Biden mantiene su "respaldo al derecho legítimo de Israel a defenderse", a la vez que "condena" los ataques con cohetes de estos días lanzados por el movimiento islámico Hamás contra varias ciudades israelíes.

El intercambio de fuego entre milicias palestinas de Gaza y el Ejército de Israel se intensificó hoy en la peor escalada de los últimos años, con al menos 30 palestinos muertos, entre ellos menores, y tres víctimas mortales en Israel.

La violencia comenzó este lunes por los disturbios y protestas en Jerusalén, que se han extendido a comunidades árabes de Israel, y que responden principalmente al posible desalojo de cuatro familias palestinas del barrio de Seij Yarrah, en la zona oriental de Jerusalén, en favor de colonos judíos y pendiente de la aprobación del Tribunal Supremo.