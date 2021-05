Carla Barber, feliz por el nuevo embarazo de su 'excuñada', Laura Matamoros

13/06/2020 Carla Barber, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Carla Barber y Diego Matamoros formaban una de las parejas más enamoradas del panorama 'celeb' de nuestro país pero, de la noche a la mañana y a punto de cumplir su primer aniversario de amor, la cirujana y el influencer terminaban su relación, dejando a sus seguidores tan desolados como extrañados ante el misterio que rodea a una ruptura de la que ninguno se ha pronunciado por el momento.



A pesar de que ya no forma parte de la familia Matamoros, Carla continúa manteniendo su gran amistad con Laura Matamoros, con quien ya tenía una estrecha relación antes de comenzar su idilio con Diego. Por eso, a pesar de que su amor no ha llegado a buen puerto, la canaria no duda en confesar su alegría por el embarazo de su excuñada y su inesperada reconciliación con Benji Aparicio tras descubrir que esperan su segundo hijo en común.



De lo más sonriente, Carla asegura que "si Laura está feliz yo estoy feliz porque la quiero mucho, y mientras ella esté bien estoy feliz". Muy discreta, sin embargo, la doctora prefiere no contarnos si ha podido hablar con su amiga tras conocer que en los próximos meses dará la bienvenida a su segundo hijo, una gran noticia que la propia Laura confirmaba hace unas horas, disfrutando de su primera salida con Benji tras su reconciliación.



Sin embargo, Carla guarda silencio cuando le preguntamos por su ruptura con Diego y las imágenes que se publicaron el fin de semana pasada de su exnovio muy bien acompañado por una diseñadora de interiores con la que podría haber recuperado la ilusión.



Muy seria, la canaria se despide y entra en su casa con su mascota sin aclarar cómo se encuentra o si se plantea una segunda oportunidad con Diego, con quien estos días habría celebrado su primer aniversario de relación y con quien desde el primer momento la vimos tan enamorada que su ruptura nos ha pillado totalmente desprevenidos.