Bolivia alista un comité de salvaguardia de danzas ante la declaración de Perú

Un grupo de bailarines del Transporte Pesado Primero de Mayo realizan la danza de la morenada, hoy en la plaza de San Francisco en La Paz (Bolivia). Bolivia anunció este miércoles conformar un comité de salvaguardia de las danzas como la morenada y los caporales, además alista demostraciones y festivales para preservar la "identidad" del patrimonio del país, ante la declaración de la morenada como Patrimonio Cultural de Puno en Perú. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 12 may (EFE).- Bolivia anunció este miércoles que conformará un comité de salvaguardia de las danzas como la morenada y el caporal, y que además alista demostraciones y festivales para preservar la "identidad" del patrimonio del país, ante la declaración de la morenada como Patrimonio Cultural de Puno en Perú.

La ministra de Culturas, de Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia, Sabina Orellana, convocó a los Gobiernos municipales, departamentales, a las universidades, expertos, asociaciones de bailarines, músicos y otros sectores a reunirse para conformar un comité de salvaguardia del patrimonio del país.

"Convocamos a unirnos para defender nuestra identidad y nuestras culturas, en especial la morenada y el caporal", señaló la ministra en conferencia de prensa.

También se preparan actividades como una demostración de la morenada y caporales el próximo 18 de mayo en conmemoración de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al Carnaval de Oruro, donde se bailan ambas danzas, informó Orellana.

Asimismo, el Gobierno nacional desarrollará un festival "interministerial" para bailar estas danzas, pero también para rememorar su origen, el significado del baile y los trajes.

Orellana indicó que también se acudirá a la Unesco para "la protección" de las danzas.

LA ALCALDÍA ALISTA UN PLAN

Más temprano, la Alcaldía de La Paz se reunió con la Gobernación del departamento para coordinar un plan de salvaguardia de la morenada y de otras danzas.

Luego de este encuentro se concretó el plan con acciones conjuntas como seminarios y conferencias sobre la morenada, anunció el secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, manifestó que ese plan es producto del encuentro de varias instituciones entre bordadores y bailarines, entre otros, para proteger las danzas que están siendo "avasalladas" como la morenada, la diablada y el caporal.

Arias lamentó que la ministra Orellana no haya participado de este encuentro y enfatizó que en la defensa del patrimonio del departamento no debiera haber colores políticos.

Tras el anuncio del plan, las autoridades fueron hasta la plaza San Francisco, en el centro de La Paz, donde un grupo de bailarines lucían los ostentosos trajes, las máscaras de morenos y hacían su paso para exhibir esta danza mientras ondeaban banderas bolivianas.

Arias se unió a esa demostración y por unos minutos también bailó la morenada junto a los danzarines.

Todas estas acciones se dan luego de que el Ministerio de Cultura de Perú declarara Patrimonio Cultural de la Nación a la Danza Morenada, Rey Moreno y Rey Caporal de Puno.

Esa situación generó polémica en Bolivia y una serie de reacciones de autoridades municipales y de representantes de danzarines exigiendo que se reconozca que la morenada tiene origen en Bolivia.

Incluso el presidente de Bolivia, Luis Arce, se pronunció al respecto en Twitter y recordó que la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) reconoce el "origen boliviano" de la festividad del Gran Poder en 2019 y del Carnaval de Oruro, en los que se bailan esas danzas.

Ante esa situación, el Ministerio de Cultura de Perú aclaró que la declaración como Patrimonio no significa que tenga la exclusividad de esa danza y que se ajusta a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Esa declaración fue promovida por 17 asociaciones de bailes de las ciudades de Puno y Juliaca, ubicadas en frontera con Bolivia.