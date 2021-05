Argentina anota ya 68.000 muertes por covid-19 sin ver luz al final del túnel

Familiares despiden a una persona en el cementerio de la Chacarita el pasado 11 de mayo de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 12 may (EFE).- Argentina registra ya más de 68.000 muertes por covid-19 en un momento en que, pese al avance de la vacunación, sigue sin verse la luz al final del túnel por las elevadas cifras de contagios diarios y la situación límite del sistema hospitalario.

Un total de 25.976 personas han dado positivo en solo un día, según el último parte del Ministerio de Salud, principalmente en la provincia de Buenos Aires (11.212 casos) y la capital (2.618), seguida de cerca por Córdoba (2.546) y Santa Fe (2.192).

En lo que va de pandemia, Argentina ha registrado 3,19 millones de contagiados, de los que en la actual segunda ola -que dejó un récord histórico de positivos el 16 de abril, con 29.472 casos- siguen cursando la enfermedad 268.422 personas.

Han perdido la vida 68.311, de ellas 490 en el último día.

"Las empresas de servicios fúnebres tuvieron un incremento en este último año y medio muy significativo", cuenta a Efe Roberto Parella, del Grupo Latinoamericano de Sepelios, que relata, según su experiencia, que aumentó entre un 50 % y un 60 % el número de muertes en ese lapso.

CUATRO MILLONES MÁS DE VACUNAS

Con las camas de cuidados intensivos al 75,7 % de su capacidad en el área metropolitana de Buenos Aires -núcleo poblacional más afectado-, la noticia de que este mes llegarán 4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca ha abierto una ventana de esperanza.

Este martes, el Gobierno de Alberto Fernández anunció que en mayo llegará el primer lote (3.960.000 dosis) correspondiente al contrato firmado con el laboratorio británico en 2020 para recibir 22,4 millones que fueron producidas en Argentina y terminadas en México.

También este mes se recibirán otras 861.600 dosis de AstraZeneca/Universidad de Oxford por el mecanismo Covax de las Naciones Unidas.

"Sin dudas es el inicio de una nueva etapa luego de todo el esfuerzo que hizo el Gobierno nacional a través de distintas gestiones para conseguir las vacunas", expresó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que agregó que, si se cumple el cronograma presentado por la empresa, se "cambiará el curso" de la segunda ola en Argentina.

Para enfrentarla, el Gobierno mantiene restricciones en zonas de riesgo como la prohibición de circular por la noche o la cancelación de las clases presenciales, aunque esto último no se cumple en la capital por la negativa de su alcalde, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, avalado por la Corte Suprema.

Asimismo, en medio de la disputa política, Fernández remitió el lunes al Congreso un proyecto que permita a los Ejecutivos nacional y provinciales adoptar medidas contra la pandemia y evitar que sean impugnadas en la Justicia.

EL 17 % DE LA POBLACIÓN VACUNADA CON LA PRIMERA DOSIS

En Argentina, con 45,8 millones de habitantes, 7,86 millones ya han sido inoculados con la primera dosis (el 17,17 % de la población) y 1.517.012 recibieron ya la segunda (3,31 %): sobre todo personas de 60 o más años y personal sanitario.

La campaña se lleva adelante principalmente con la Sputnik-V rusa pero también con la china Sinopharm, la Covishield producida en India con la tecnología de AstraZeneca y las dosis de esta última farmacéutica que ya llegaron gracias a Covax.

Precisamente la campaña de vacunación es uno de las principales puntos de discordia política. Mientras el Gobierno defiende su gestión, el opositor Juntos por el Cambio le acusa de ineficacia y lentitud, y ya se están dando casos de ciudadanos que optan por viajar a Estados Unidos para vacunarse.

La polémica se agravó cuando el domingo pasado el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) anunció que se vacunó en ese país, donde viajó para participar en un foro.

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado (...). Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", escribió el exmandatario en Facebook.

En febrero, tras conocerse que rostros afines al Gobierno habían sido vacunados con privilegios, Macri había dicho que no se vacunaría "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales" la hubiera recibido.

"Mientras los argentinos se arriesgan combatiendo la pandemia, otros aprovechan sus privilegios en Miami", criticó ayer el jefe del Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero.

En defensa de Macri, la presidenta de su partido, Patricia Bullrich, señaló que el expresidente "tuvo la oportunidad de vacunarse, pero sin sacarle la vacuna a ningún argentino", en clara alusión al escándalo que afectó al Gobierno.