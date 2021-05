AMP2.- O.Próximo.-Aumentan a 67 los palestinos muertos por los ataques de Israel, que alcanza dos instalaciones de Hamás

Continúa el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás y los ataques israelíes a la Franja



Un niño muerto y al menos veinte heridos en Israel por un lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza



Se registran enfrentamientos en distintas ciudades israelíes y se plantea declarar el estado de emergencia en ellas



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Gaza ha elevado a 67 los muertos por los ataques de Israel, donde se han registrado siete fallecidos en el marco de la violencia entre las partes, que continúan con los bombardeos durante la madrugada de este jueves cuando el Ejército israelí ha alcanzado dos nuevas instalaciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), un banco y una infraestructura de inteligencia.



Las autoridades de Gaza han cifrado también en 388 los heridos desde el lunes, mientras ha precisado que entre los fallecidos, 17 han sido niños y seis mujeres, recoge la agencia palestina WAFA.



Por otro lado, un niño ha muerto y al menos treinta personas han resultado heridas este miércoles en el sur de Israel, por un lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza.



El niño de seis años ha fallecido en la ciudad Sderot, donde se han registrado siete heridos, mientras que en Ascalón se han contabilizado otra veintena de afectados, según recoge 'The Times of Israel'.



Hamás ha anunciado el lazamiento de otros 130 cohetes sobre Israel, que ha provocado que suenen de nuevo las sirenas de advertencia en Tel Aviv y las zonas cercanas a la Franja de Gaza, información confirmada por el Ejército en su perfil de Twitter, en el que ha indicado que los "israelíes están corriendo a refugios antibombas" en el sur, centro y norte del país. Entre los lugares donde se escuchan las alertas también está el aeropuerto Ben Gurión, Modiin o otras zonas más al norte como Nazaret.



Este lanzamiento de cohetes se ha producido después de que el Ejército de Israel bombardease la torre Al Shourouk, en el oeste de la ciudad de Gaza, que alberga las sedes de medios de comunicación, tiendas y residencias, según recoge WAFA. Se trata del tercer edificio bombardeado por Israel.



Desde este lunes, se han lanzado unos 1.500 cohetes desde la Franja de Gaza y el Ejército de Israel ha interceptado entre el 85 y el 90 por ciento de estos, según recoge la televisión israelí Channel 12.



Por su parte, el gabinete de seguridad de Israel ha previsto intensificar sus operaciones militares contra la Franja de Gaza y el ejército apunta a los símbolos de Hamás en el territorio.



En este contexto, el Ejército israelí ha señalado que atacado en la noche de este miércoles edificios "estratégicos" de Hamás. En concreto, el banco principal de Hamás y una infraestructura de inteligencia.



Asimismo, en la ciudad de Lod, afectada también por los ataques desde la Franja de Gaza, donde se ha declarado el estado de emergencia, se han producido nuevos enfrentamientos antes del toque de queda que han dejado al menos 20 detenidos y dos jóvenes heridos, según recoge 'Haaretz'.



También se han registrado en la noche de este miércoles disturbios en otras ciudades como Acre y Jerusalén, mientras en todo el territorio israelí los enfrentamientos han dejado 374 detenidos, según ha indicado la Policía de Israel pasada la medianoche. Ante el incremento de la violencia, el Gobierno israelí se plantea declarar el estado de emergencia en más ciudades, recoge Yedioth.



Por otra parte, la Media Luna Roja Palestina ha informado de enfrentamientos también en Cisjordania, donde han resultado heridos decenas de palestinos frente a las fuerzas israelíes. Entre ellos, once han resultado afectados por un incendio, dos de ellos se encuentran en estado grave.



Jerusalén también ha acogido nuevos enfrentamientos en la noche de este miércoles y primeras horas del jueves, lo que ha dejado al menos a un palestino en estado crítico tras ser apuñalado presuntamente por un grupo de judíos, recoge 'The Times of Israel'.



REUNIÓN DE AUTORIDADES ISRAELÍES



El ministro de Seguridad Pública de Israel, Amir Ohana, ha indicado que "los ataques de los árabes contra los judíos, las fuerzas de seguridad, los símbolos del judaísmo y las instituciones gubernamentales son desgarradores" y ha incidido en que "la violencia mezclada con el odio debe ser condenada de plano".



"Nadie tiene la autoridad para tomar la ley en sus propias manos", ha añadido también, mientras el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha calificado de "intolerables" los últimos acontecimientos. "No hay "justificación para que los árabes linchen a los judíos o los judíos linchen a los árabes", ha dicho.



Netanyahu, según medios israelíes, ha convocado una reunión de evaluación de la situación en Tel Aviv, con la presencia del ministro de Seguridad Pública, el de Defensa, Benny Gantz, y otras autoridades.



Por otro lado, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayyeh, ha criticado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya emitido una declaración condenando a Israel por la escalada de violencia, una declaración que habría sido nuevamente bloqueada por Estados Unidos este miércoles, recoge Haaretz.



EEUU REITERA EL "DERECHO A DEFENDERSE" DE ISRAEL A NETANYAHU



Precisamente, Estados Unidos ha reiterado este miércoles su apoyo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como su derecho a defenderse durante una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.



Según un comunicado del Departamento de Estado, Blinken ha expresado su "preocupación por el aluvión de ataques con cohetes contra Israel" y ha querido compartir "sus condolencias por las vidas perdidas".



En esta llamada, Blinken ha pedido a todas las partes la reducción de las tensiones y el fin a la violencia.



Por otro lado, en un encuentro entre el secretario de la ONU, António Guterres, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Moscú, ambos han mostrado su apoyo a una reunión del Cuarteto para Oriente Próximo, integrado por Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Rusia.



"Hemos llegado a la conclusión de que la tarea más urgente es convocar al Cuarteto de mediadores internacionales", ha dicho Lavrov, según recoge la agencia Sputnik.



Por otro lado, el ministro de Exteriores de Egipto, Samé Shukri, ha indicado en una conversación telefónica con su homólogo israelí, Gabi Ashkenazi, la necesidad de cesar ataques contra los territorios palestinos y ha destacado "la importancia del trabajo para salvar a los pueblos de la región de una mayor escalada y del uso de la fuerza militar", según un comunicado del Ministerio, en el que se indica que Egipto busca estabilizar la situación en la región a través de la solución de problemas por medios diplomáticos.



LOS NUEVOS ENFRENTAMIENTOS



Los nuevos enfrentamientos han estallado después del aumento de las tensiones en Jerusalén, debido al alza de las órdenes de desahucios de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, y que durante los últimos días han dejado protestas contra la represión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes.



Las tensiones aumentaron el domingo, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron nuevamente en la Explanada de las Mezquitas --lugar conocido como Monte del Templo por los judíos-- y lanzaron gases lacrimógenos incluso en el interior de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.



En respuesta, Hamás lanzó varios proyectiles contra Jerusalén y sus alrededores, tras varias advertencias a Israel sobre la represión policial, lo que llevó a Israel a responder con una campaña de bombardeos contra el enclave, a la que las facciones palestinas han respondido incrementando sus disparo de cohetes.