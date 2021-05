Air France y Airbus, en el banquillo por el accidente aéreo Rio-París de 2009

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 12 may (EFE).- El Tribunal de Apelación de París decidió este miércoles que la compañía Air France y el fabricante aeronáutico europeo Airbus tendrán que sentarse en el banquillo en un juicio por el accidente del avión que se estrelló en 2009 cuando volaba entre Río de Janeiro y París, en el que murieron sus 228 ocupantes.

Fuentes judiciales indicaron a EFE que Air France y Airbus deberán comparecer ante el Tribunal Correccional de París por el delito de homicidio involuntario.

La decisión de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, en línea con la posición de la Fiscalía, supone invalidar el archivo de la causa pronunciado en 2019 al finalizar la instrucción.

En una primera reacción, la aerolínea dijo que toma nota de la decisión de la sala de instrucción, pero insistió en que considera que no tuvo ninguna responsabilidad penal en el accidente "por muy trágico que fuera", y se reserva la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.

En una breve declaración, Air France destacó que "renueva su confianza en el conjunto de sus pilotos y de su personal navegante", y recuerda que "la seguridad de sus clientes y del personal es su imperativo absoluto".

Airbus, por su parte, estimó que el dictamen del Tribunal de Apelación de París "no refleja en ningún caso las conclusiones de la instrucción" que habían conducido al archivo de 2019, ahora revocado.

Por eso, el fabricante del avión siniestrado señaló que va a recurrir su encausamiento ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra sobre si se celebra el juicio ,y en caso de que así ocurra, sobre quién tendrá que responder de las posibles responsabilidades.

Para los jueces instructores el accidente del 1 de junio de 2009 del aparato de Air France que volaba entre Río de Janeiro y la capital francesa había sido el resultado de una conjunción de elementos que no se habían dado hasta entonces y que pusieron en evidencia que había una serie de riesgos que no se habían tenido en cuenta.

La Oficina de Investigación y Análisis (BEA), el organismo oficial francés encargado de la investigación técnica, estableció en 2012 que el avión se precipitó al Atlántico como consecuencia del bloqueo por el hielo de las sondas de medición de la velocidad del avión.

Eso impidió a los pilotos tener la información correcta de sus condiciones de navegación cuando atravesaban una zona de turbulencias, de modo que no aplicaron el protocolo adecuado y elevaron el rumbo del aparato hasta que este perdió su horizontalidad, dejó de planear y se colocó en situación de caída libre.