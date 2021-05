2-2. Flamengo empata en Chile ante Unión La Calera y roza la clasificación

Nicolás Orellana (d) de Unión La Calera disputa el balón con Mauricio Isla de Flamengo hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Unión La Calera y Flamengo en el estadio Nicolás Chahuan en La Calera (Chile). EFE/Pablo Sanhueza POOL

Santiago de Chile, 11 may (EFE).- En un intenso partido el brasileño Flamengo sacó un empate como visitante 2-2 ante el chileno Unión La Calera en la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Libertadores de América, resultado que deja al Mengao al borde de la clasificación y a los locales pendiendo de un hilo.

Pese a que el cuadro visitante se vio mejor en los primeros instantes del partido, fue el Unión La Calera el que abrió la cuenta temprano a los ocho minutos de juego, aprovechando un error en la salida del Flamengo que complicó al guardametas Gabriel Batista.

La Calera hacia un gran primer tiempo cuando cayó el segundo a los 27 minutos, esta vez por otro error en la zona defensiva del Flamengo en los pies del centrocampista Willian Arao que mandó el esférico a su propia red tras un tiro de esquina del cuadro chileno.

Le costó encontrar su ritmo a los dirigidos por Rogerio Ceni, pero a los 30 minutos, luego de que Ariel Martínez pasara por encima del volante Tiago Riveiro dentro del área, el juez colombiano Andrés Rojas cobró un penal que fue aprovechado sin problemas por el máximo goleador del Flamengo en Copa Libertadores, Gabriel 'Gabigol' Barbosa.

El segundo tiempo fue otra historia: agotados, los locales se replegaron en campo propio y se dedicaron a resistir los ataques explosivos y cada vez mejor articulados del Mengao.

Luca Marcogiuseppe, el estratega del cuadro cementero, renovó su mediocampo para contener las reiteradas subidas del Flamengo que no paró de asediar el arco chileno, pero el esfuerzo de sus pupilos no fue suficiente.

A los 77 minutos del compromiso, Willian Arao corrigió su error del primer tiempo y ganó en el corazón del área un tiro de esquina que dejó sin opciones al portero Alexis Martín Arias, igualando las cosas en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

Con este resultado, Flamengo quedó rozando la clasificación, invicto y como líder exclusivo del Grupo G con 10 unidades.

En tanto, Unión La Calera cerró la fecha a punto de ser eliminada, pero a la espera del resultado entre Liga Universitaria de Quito y Vélez Sarsfield que, en caso de empatar el próximo jueves, abrirán una posibilidad para el conjunto chileno de meterse en competencia.

Los cementeros siguen últimos en su zona, sin triunfos y con solo dos unidades acumuladas en el torneo internacional.