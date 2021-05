2-0. Un doblete del colombiano Reinoso devuelve la vida a The Strongest

José Sagredo (d) de The Strongest disputa un balón con Byron Castillo de Barcelona hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre The Strongest y Barcelona SC en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/Aizar Raldes POOL

La Paz, 11 may (EFE).- Un doblete del colombiano Jair Reinoso devolvió este martes la vida al The Strongest boliviano en la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores con su primera victoria, un 2-0 sobre el líder que hasta entonces marchaba invicto, el Barcelona ecuatoriano.

Las conquistas llegaron en los minutos 46 y 65, aunque no sacaron del último lugar de la clasificación al conjunto paceño.

El Barcelona, que hoy perdió su invicto y al campaña perfecta, permanece en la cima con 9 unidades, seguido por Boca Juniors, que hoy cayó por la mínima a su visita al Santos.

Boca y Santos, en ese orden completan la clasificación con 6 unidades.

Los locales tomaron la iniciativa desde el comienzo con ataques frontales, que fueron resistidos por lo visitantes en los 3.640 metros de altitud el estadio Hernando Siles de La Paz.

En los primeros minutos imperó el juego brusco por lo que el juez venezolano Ángel Artega amonestó a Mario Pineido y Leandro Martínez del Barcelona y a Diego Wayar de The Strongest en los 20 minutos iniciales.

Producto de esto, en el epílogo del primer tiempo, el entrenador Gustavo Florentín metió al campo al panameño Rolando Backburn en reemplazo Wayar que por momentos jugó al filo de la expulsión.

Una falla en defensa del Barcelona en el tiempo de adición hizo que Reinoso del "Tigre" boliviano anotara el primer gol de su equipo en la copa con un remate de derecha al costado del portero Javier Burrai.

En la segunda parte, el Barcelona tuvo por varios minutos el dominio del juego, sin embargo una contra de los locales en el minuto 65 hizo que Reinoso anotara el segundo de su cuenta personal para dar tranquilidad al equipo de La Paz.

La segunda anotación hizo que el juego se concentre en el medio campo y que ambos técnicos modifiquen los esquemas de sus planteles con refrescos en el medio campo.

Los goles de Reinoso también significaron los primeros que consiguió el The Strongest en el campeonato tras tres partidos en los que el equipo boliviano mostró una sequía que alarmó a sus parciales y que ahora aviva la esperanza de clasificar como mejor tercero para disputar la Copa Sudamericana.