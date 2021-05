2-0. El Bragantino derrota a Emelec y se acerca al liderato del Grupo G

Cláudio Luiz Rodrigues (d) de Bragantino disputa el balón con Romario Javier Caicedo (i) de Emelec hoy, en un partido de la Copa Sudamericana por el Grupo G entre Bragantino y Emelec en el estadio Nabi Abi Chedid en la ciudad de Bragança Paulista (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

Bragança Paulista (Brasil), 11 may (EFE).- El Bragantino brasileño hizo respetar este martes su casa y se impuso por 2-0 sobre el ecuatoriano Emelec, que a pesar de la derrota permanece en el tope del Grupo H de la Copa Sudamericana de fútbol, pero con una mínima ventaja sobre los brasileños.

Los goles fueron convertidos a los 29 minutos por el zaguero Fabricio Bruno, con un remate de cabeza después del cobro de un tiro de esquina ejecutado por Claudinho, su principal figura y goleador de la Liga brasileña en 2020, y a los 81 por Arthur, en una jugada iniciada por el portero local Cleiton, que también atajó un penalti.

Con la victoria, el conjunto brasileño suma ahora seis puntos y queda a uno del Emelec, que se mantiene en el liderato, mientras que el argentino Talleres de Córdoba, que marcha con cuatro unidades, recibía este mismo jueves a segunda hora al colombiano Deportes Tolima de Ibagué, último con dos enteros en la tabla.

En la quinta y penúltima fecha del grupo, el 18 de mayo, el Emelec jugará en el puerto de Guayaquil ante el Tolima, y el Bragantino enfrentará a domicilio al Talleres.

Con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y en un partido disputado en el estadio Nabí Abí Chedid de la ciudad de Bragança Paulista, en el interior del estado de Sao Paulo, los locales salieron desde los primeros minutos por la victoria.

El portero visitante, Pedro Ortiz, fue protagonista en el primer tiempo, aunque no pudo evitar el gol de Fabricio Bruno cuando el partido llegaba a su primera media hora,

En el minuto 56, bien al comienzo del segundo tiempo, el conjunto ecuatoriano, dirigido por el español Ismael Rescalvo, perdió con tarjeta roja directa al defensa argentino Aníbal Leguizamón, por falta alevosa sobre Jadsom Silva, quien había acabado de ingresar y no se consiguió recuperar del golpe.

El técnico local, Mauricio Barbieri, se vio forzado a sustituir a Jadsom Silva y en su lugar colocó al argentino Tomás Cuello, que le dio más movilidad al ataque del Bragantino, equipo que forma parte del grupo austríaco Red Bull.

A los 69 minutos, el árbitro venezolano le anuló un gol al Emelec por posición adelantada del zaguero Marlon Mejía.

El segundo y definitivo gol del Bragantino se produjo a los 81 minutos en un saque del portero Cleiton, quien habilitó a Ytalo y en el cruce después de su desborde por el andarivel derecho ubicó a Arthur para el atacante anotar sin problemas sobre Ortiz.

Sobre el final del partido, Cleiton derribó en el área a Jéfferson Caicedo, pero se reivindicó de la falta al detenerle el cobro del penalti al uruguayo Sebastián Rodríguez.