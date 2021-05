133-104. Morant y Brooks lideran paliza de Grizzlies a Mavericks

EFE/ Karen Pulfer Focht

Memphis (EE.UU.), 11 may (EFE).- El base Ja Morant logró 24 puntos, ocho asistencias y siete rebotes mientras los Memphis Grizzlies utilizaron una racha encestadora en el tercer cuarto que les ayudó a ganar por paliza de 133-104 a los Dallas Mavericks.

El alero Dillon Brooks agregó 22 puntos y John Konchar tuvo un récord de temporada con 18 tantos con los Grizzlies.

El alero Kyle Anderson anotó 15 puntos, incluidos 10 en el tercer cuarto clave mientras Memphis continúa tratando de ascender en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Si bien ambos equipos están en la postemporada, aún pueden mejorar sus cabezas de serie.

Memphis, que se ganó un lugar en el torneo de play-in con la victoria del lunes por la noche sobre Nueva Orleans, todavía tiene posibilidades de ascender al octavo lugar.

Los Mavericks, que están a punto de reclamar el sexto lugar en el Oeste, tendrán que esperar antes de asegurarse un lugar para evitar el torneo de entrada de la Conferencia Oeste.

El alero Tim Hardaway Jr. lideró a los Mavericks con 19 puntos, mientras que el pívot Willie Cauley-Stein terminó con 16 puntos, su mejor marca en la temporada.

El base Jalen Brunson anotó 15, mientras que el máximo encestador de los Mavericks, el base esloveno Luka Doncic, logró 12 puntos, pero acertó 4 de 16 tiros de campo y falló sus cuatro intentos de triples, siendo una de las peores actuaciones que ha tenido el exjugador del Real Madrid en lo que va de temporada.

"No era yo mismo", admitió Doncic. "Tenemos que recuperarnos, pero este partido fue obviamente uno de los peores que he jugado. Tengo que ser mejor que eso", añadió.

Memphis superó a los Mavericks 36-25 en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 96-82 entrando en el cuarto. Anderson marcó la racha con sus primeros cinco tiros en el cuarto y Morant anotó 11 en el mismo periodo.