1-0. Santos gana y desaloja a Boca del segundo lugar en el Grupo C

Angelo Borges (d), delantero del Santos FC, disputa hoy el balón con Alan Gonzalo Varela, volante de Boca Juniors, volante de Boca Juniors, durante un partido por el grupo C de la Copa Libertadores, en el Estadio Urbano Caldeira, más conocido como Vila Belmiro, en Santos (Brasil). EFE/ Guilherme Dionizio /POOL

Santos (Brasil), 11 may (EFE).- Con gol de Felipe Jonatan, el Santos venció este martes por 1-0 a Boca Juniors en partido por la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores y desalojó al club argentino del segundo lugar.

El solitario gol del lateral al final del primer tiempo le permitió al club brasileño llegar a 6 puntos, los mismos que Boca pero con mejor diferencia de goles, y ser segundo del grupo tras el Barcelona ecuatoriano, que lidera con 9 pese a su derrota hoy frente al The Strongest boliviano, colista con 3 enteros.

La victoria en casa, el fortín de la Vila Belmiro en la ciudad de Santos, revivió a un equipo que ya parecía despedirse de la Libertadores pero que tendrá que jugar fuera de casa, en Ecuador y Bolivia, los dos partidos que le quedan.

El entrenador Fernando Diniz debutó este martes con victoria como técnico del Santos, en el lugar del argentino Ariel Holan, pero fue expulsado por reclamar de los seguidos errores arbitrales.

Miguel Ángel Russo, igualmente expulsado junto a Diniz por sus protestas contra el árbitro, acumuló tres derrotas consecutivas como técnico de Boca por primera vez en varios meses.

La primera oportunidad clara la tuvo Ángelo, el delantero de 16 años del Santos alineado como titular en el lugar del lesionado goleador Marinho, que fue trabado en el momento en que se disponía a vencer al portero Agustín Rossi.

Pero en el minuto 6 el delantero Carlos Tévez también tuvo una clara oportunidad al recibir de Pavón un balón en el área cuando estaba solo frente al portero, pero lo lanzó por encima.

Santos dio gran libertad al ataque argentino, especialmente en la lateral izquierda, defendida por Felipe Jonatan, al tiempo que intentó forzar su ofensiva por el mismo lado en un intento de aprovechar los sucesivos errores de Julio Buffarini.

El equipo local apostó en las jugadas individuales de Ángelo pero se chocó con una defensa muy bien articulada, por lo que sus ataques poco generaron peligro.

Pero en el minuto 41 Felipe Jonatan abrió el marcador para el Santos, tras una jugada colectiva en que llegó desde atrás por la izquierda, recibió un lanzamiento desde la derecha, se libró de dos marcadores y puso el balón en una esquina inalcanzable para Rossi.

En el segundo tiempo el Santos presionó para aumentar el marcador y reclamó un penalti no marcado por el árbitro cuando Izquierdoz tocó el balón con el brazo dentro del área.

La secuencia de ataques del conjunto brasileño sólo fue interrumpida por un intento de Tévez de sorprender a Joao Paulo con un globo casi sin ángulo desde la línea de fondo.

Con la ventaja parcial, Santos volvió al segundo tiempo con un fútbol más bonito y eficaz, con un Lucas Braga endemoniando a Buffarini y asustando seguidamente a Boca.

Pero los jugadores del Santos comenzaron a reflejar el cansancio acumulado tras cuatro partidos disputados en siete días y Diniz tuvo que sustituir a Angelo por un defensa, con lo que perdió poder de ataque, así como a Felipe Jonatan, el autor del único gol.

Pese a que dominó el partido en el segundo tiempo tras haber sufrido el dominio del Boca en el primero, en la última parte el Santos prefirió administrar el marcador y comenzó a trocar pases en el centro de la cancha.

El conjunto porteño presionó en los últimos minutos en un intento de empatar, principalmente con Pavón -que estrelló el cobro de una falta en la barrera-, pero el Santos resistió.