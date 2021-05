0-0. Talleres empata con Tolima y Emelec sigue como único líder del grupo G de la Sudamericana

Omar Contreras (d), defensor del Tolima de Colombia, fue registrado este martes al intentar superar la marca de Facundo Nahuel Tenaglia, defensor de Talleres de Argentina, durante un partido del Grupo G de la Copa Sudamericana, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina). EFE/Hernán Cortez

Buenos Aires, 11 may (EFE).- Talleres empató este martes sin goles ante el colombiano Deportes Tolima en la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana y no pudo alcanzar en la cima a Emelec, que horas antes había caído ante Bragantino.

Los ecuatorianos lideran con siete puntos, seguidos por los brasileños con seis unidades. Talleres quedó tercero con cinco enteros y Deportes Tolima, que todavía no ganó en el torneo, tiene tres puntos.

Talleres dominó durante los primeros 45 minutos, pero Deportes Tolima fue el mejor del segundo tiempo e hizo méritos suficientes para ganar el encuentro.

A los 12 minutos, el delantero uruguayo de Talleres Michael Santos estuvo muy cerca de convertir cuando un remate con la punta del botín se fue rozando el poste.

La primera mitad del partido fue un monólogo ofensivo de Talleres, que tuvo una posesión cercana al 70 % y casi el doble de pases realizados que su rival.

Los colombianos se defendieron con mucha gente en su propia área y no pudieron inquietar de contraataque.

A tres minutos del final del primer tiempo, el colombiano de Talleres Diego Valoyes recibió una pelota abierto en la derecha del ataque y se sacó a tres hombres de encima con gambetas, pero su remate fue contenido por el portero Álvaro Montero.

55 minutos necesitó Deportes Tolima para asustar a Talleres. El portero Guido Herrera le impidió el gol a Sergio Mosquera.

Los colombianos empezaron a salir disparados hacia la portería rival cuando recuperaban la pelota y así empezaron a inquietar a los locales.

Herrera, que en el primer tiempo había sido un espectador privilegiado del encuentro, tuvo que esforzarse para mantener el cero en su portería y se convirtió en la figura del partido.

Talleres, que había dominado los primeros 45 minutos, perdió la posesión de la pelota y estuvo impreciso en la segunda mitad.

Jaminton Campaz, por la banda izquierda, fue uno de los jugadores más punzantes de Deportes Tolima.

En los últimos minutos, Talleres se plantó en el campo rival y buscó con insistencia un gol que le hubiese permitido alcanzar en la cima al Emelec, pero chocó contra la buena defensa de los colombianos.

Segundos antes del final del partido Valoyes se retiró lesionado.

En la quinta jornada, que se jugará el 18 de mayo, los colombianos visitarán a Emelec y los argentinos recibirán a Bragantino.