Wall Street cae por preocupación sobre inflación, lastrado por acciones tecnológicas

(.)

Por Medha Singh y Sruthi Shankar

11 mayo (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el martes, lastrados por acciones relacionadas con la tecnología, ya que los inversores temen que una aceleración de la inflación podría hacer que la Reserva Federal ajuste su política monetaria más rápido de lo esperado.

* A las 1452 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 561,73 puntos, o un 1,62%, a 34.183,86 unidades; el índice S&P 500 cedía 69,88 puntos, o un 1,67%, a 4.119,03 unidades; y el Nasdaq Composite caía 225,54 puntos, o un 1,69%, a 13.172,91 unidades.

* Los valores que mejor comportamiento tuvieron en 2020 -Apple, Amazon.com Inc, Microsoft Corp , la matriz de Google, Alphabet Inc, y Tesla Inc- perdían entre un 0,8% y un 2,4%, liderando los declives en el S&P.

* Los 10 integrantes del índice NYSE FANG+TM, que incluye al grupo de acciones FAANG junto a Tesla, Alibaba y Twitter Inc, declinaba un 1%, extendiendo la pérdida de capitalización de esta medida del mercado a más de 442.000 millones de dólares en lo que va de mes.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense tocaba un máximo de sesión al 1,629% antes del reporte de precios al consumidor, que se conocerá el miércoles.

* Los inversores se han vuelto cada vez más desconfiados ante el rápido alza de los precios, a pesar de que la Fed ha reiterado en varias ocasiones que cualquier inflación que haya será transitoria.

* "Hemos visto un aumento del precio de las materias primas, los datos económicos han sido muy fuertes y un alza de las tasas ha presionado realmente al complejo tecnológico", dijo Dan Eye, de Fort Pitt Capital Group. "Si valoras una compañía de alto crecimiento según las ganancias que tendrá dentro de 10 años, eso valdrá mucho menos hoy por los altos niveles de inflación".

* Los principales sectores del S&P operaban en rojo. El sector energético cedía un 1,8%, liderando las pérdidas por el declive de los precios del crudo.

(Editado en español por Carlos Serrano)