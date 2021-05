VÍDEO: Tebas: "La UEFA no puede quedar pasiva con la Superliga, pero la mayor sanción ha sido la contestación social"

11/05/2021 El presidente de LaLiga, Javier Tebas, interviene en un Desayuno Deportivo de Europa Press, a 11 de mayo de 2021, en el Auditorio El Beatriz Madrid, en Madrid, (España). Tebas analizará durante el encuentro, patrocinado por DAZN, Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado y Repsol, la actualidad sobre el fútbol profesional como la presencia o no de público en los estadios, la 'burbuja' y protocolo antiCOVID y, entre otros, el proyecto fallido de la Superliga. DEPORTES Óscar J.Barroso - Europa Press



MADRID, 11 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este miércoles que la UEFA "debe tomar una decisión en virtud de sus estatutos" contra los doce clubes que firmaron la Superliga y que "no puede quedar pasiva" con lo sucedido, y opinó que "la mayor sanción" que han podido recibir es "la contestación social" al proyecto que hubo en todos los países.



"No conozco la normativa de la UEFA y tampoco conozco exactamente lo que se firma cuando los clubes se adhieren a sus competiciones. Los 12 que firmaron pertenecían a la ECA, que es un organismo de UEFA, y Andrea Agnelli era miembro del Comité Ejecutivo de UEFA. Yo respeto la autoría de UEFA y debe tomar una decisión en virtud de sus estatutos, tiene buenos abogados y lo que haga será con base jurídica suficiente", señaló Tebas en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, DAZN, Lotería y Apuestas del Estado y Liberbank.



El dirigente pidió "leer el primer comunicado de la Superliga" anunciando su fundación. "Uno se da cuenta donde estábamos, donde se quería llegar y donde hemos llegado. La UEFA no puede quedar pasiva, igual que laLiga, aunque nosotros no tenemos competencias para sancionar, pero sí para poner medidas de protección", comentó.



"Hay que valorar a los nueve clubes que han reconocido que se han equivocado, eso es digno y lo de menos en la sanción para ellos. La mayor sanción ha sido la contestación social que ha habido en muchos países a este proyecto", añadió el dirigente.



Tebas recordó que "quienes pertenece a la UEFA son las federaciones" y que las ligas no tienen "capacidad normativa para sancionar sin poder competir", y que de haber salido adelante esta Superliga, "habría vaciado los derechos patrimoniales del fútbol español" y que habrían bajado "en 1.000 millones en derechos audiovisuales".



INSISTE EN QUE TRAS LA SUPERLIGA ESTÁ "INFANTINO EMPUJANDO"



Además, considera que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y uno de los impulsores del proyecto, cayo en "una contradicción" al indicar que nacía por la crisis del COVID cuando hacía "tres años que llevaban trabajando en esto y no había coronavirus", apuntó.



"Me molestó y me dio pena que dijera que era para salvar al fútbol, entonces por qué era clandestino", agregó. "En menos de 24 horas las grandes ligas y las federaciones dijeron que era perjudicial. Llevan 20 años con esta historia, en qué manos podemos estar si esto llega a triunfar", aseveró.



De todos modos, dejó claro que él no ha "ganado ningún pulso" al presidente madridista. "A Florentino nunca se le ganan los pulsos", ironizó. "No es un pulso contra Florentino, ese es el error, es que lo que presenta es otra industria del fútbol que pone en peligro la actual y no lo puedo permitir", advirtió, sin olvidarse del papel que está jugando Gianni Infantino, presidente de la FIFA. "Detrás de la Superliga está él empujando y ya se lo dije personalmente", subrayó.



Sin embargo, Javier Tebas tiene claro no ve el proyecto 'muerto', sólo "fracasado" el proyecto planteado hace tres semanas y que ya no contará "en mucho tiempo" con el apoyo de los clubes ingleses, y recalcó que desde hace tiempo, las ligas llevan enfrentándose "a proyectos de 'barra de bar'" como es el futuro Mundial de Clubes liderado por Gianni Infantino y cuyo efecto prevé "devastador".



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/deportes/567809/1/tebas-uefa-no-puede-quedar-pasiva-superliga



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06