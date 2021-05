VÍDEO: Guaidó plantea ahora una negociación con Maduro con participación internacional para superar la crisis

Ha conversado con EEUU y la comunidad internacional, que "respaldan" un proceso de negociación "integral"



MADRID, 11 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha planteado este martes un proceso de negociación con el presidente, Nicolás Maduro, con participación de las "potencias" internacionales, para lograr la celebración de elecciones "libres y justas" y atajar la crisis política en la que está inmersa la nación caribeña.



La negociación con Maduro, a la que siempre se había negado, se enmarca en una iniciativa denominada Acuerdo de Salvación Nacional y, además de la celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional, también pretende la entrada "masiva" de ayuda humanitaria y vacunas contra la COVID-19, según un comunicado.



"Todas las salidas, en cualquier horizonte temporal o las que terminan por fuerza, todas llevan inevitablemente a un Acuerdo y a una elección presidencial", ha considerado.



De igual modo, Guaidó busca conseguir "garantías democráticas" para todos los actores de las fuerzas democráticas y el 'chavismo', con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer "incentivos" al Gobierno venezolano, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Acuerdo.



A su juicio, según ha destacado, el acuerdo "debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el Gobierno Interino, la Asamblea Nacional y la Plataforma Unitaria; los actores que conforman y sostienen al régimen; y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales".



Guaidó, que ha reiterado a través de su cuenta de Twitter que "Venezuela vive la peor crisis de su historia", ha precisado que ha mantenido conversaciones con Estados Unidos y la comunidad internacional a este respecto, y ha detallado que "respaldan un proceso de negociación integral que logre una solución".



"Estamos utilizando todos los mecanismos y capacidades que dependen de nosotros, pero aún falta lograr el objetivo fundamental: recuperar nuestra democracia. No cualquier acuerdo o negociación que mantenga lo que está hoy: todo igual o que cambie espejos por algunos cargos. Venezuela necesita un Acuerdo de Salvación Nacional", ha agregado.



En su mensaje, Guaidó ha llamado a la unificación de esfuerzos "de todos los venezolanos, sectores, gremios, sociedad civil, entre otros, para hacer frente al régimen".



"Los llamo a todos a unificar esfuerzos en torno a este Acuerdo de Salvación Nacional con la comunidad internacional", ha señalado, subrayando que la comunidad internacional "es la que puede garantizar soluciones reales a esta crisis en Venezuela".



"El camino actual que eligió la dictadura, de soberbia, el mismo que eligió en el 2018 y en el 2020, sólo profundizará la crisis, su aislamiento internacional, las imputaciones por terrorismo, narcotráfico, violaciones de Derechos Humanos, los señalamientos por crímenes de lesa humanidad y con eso a los actores del régimen", ha agregado.



"Ellos saben, ustedes saben, que seguir impulsando elecciones fraudulentas no soluciona la crisis, tampoco a ustedes, y sólo la profundiza mucho más", ha remachado.



En este contexto, ha advertido de que el Gobierno de Maduro buscará "crear negociaciones paralelas y parciales para dar supuestas concesiones, dividir a la oposición y bajar la presión internacional como lo ha hecho en el pasado".



Asimismo ha alertado de que también buscarán dividir a la oposición "convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema con este impuesto Consejo Nacional Electoral (CNE) que no reconocemos y que hoy controlan". "Ese escenario nos debe encontrar unidos", ha pedido.



"NADIE CONFÍA EN LA DICTADURA"



Remarcando que "nadie confía en la dictadura", ha reiterado que el acuerdo "sólo será posible" si la oposición cuenta con "mayor presión", tanto nacional como internacional, "que garantice un proceso de negociación que contemple, junto a nuestros aliados, garantías para todos".



No obstante, ha puesto el foco en que "también y lo más importante" sean "los mecanismos de rendición de cuentas al régimen si intenta evadir de nuevo una solución negociada". "Y eso sólo lo haremos posible unidos y movilizados", ha zanjado.



Además, ha asegurado que, mientras no haya una "presión real y una negociación con la comunidad internacional, la dictadura seguirá robándose las elecciones, nombrando protectores y burlándose de los venezolanos", antes de instar a no "caer en las mentiras" del Gobierno venezolano.



Por otra parte, ha enviado un mensaje a quienes tienen "aspiraciones legítimas" en el país, incluyendo, a los que ya tuvieron la oportunidad de liderar a la oposición durante varios años.



"Aspirar el liderazgo es legítimo y democrático", ha reconocido, mostrándose "dispuesto" a construir y participar en cualquier mecanismo que permita construir "la mayor y mejor unidad posible y que legitime nuestra lucha".



"Conspirar con la dictadura para legitimarse mutuamente como tiranía y oposición leal a esa tiranía no conduce a la libertad, sí a la sumisión y a la normalización de la peor tragedia que ha vivido nuestro país", ha continuado.



Por último, ha pedido a los venezolanos difundir su mensaje "para vencer la censura y autocensura", antes de instarles a "estar atentos" a las acciones que se convocarán "para impulsar la ruta para salvar a Venezuela".



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA EDITADA:



https://www.europapress.tv/internacional/568043/1/guaido-plantea-negociacion-maduro-participacion-internacional



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06