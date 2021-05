VÍDEO: Colombia.- Primera reunión entre Duque y Comité Nacional del Paro acaba sin acuerdo por "falta de empatía"

Ambas partes difieren en la intención de la reunión, el comité exige una negociación y el Gobierno defiende "llegar a acuerdos"



El Comité Nacional del Paro de Colombia ha criticado que "no hubo empatía del Gobierno" con las razones de las protestas en una primera reunión con el presidente, Iván Duque, por lo que no se ha podido alcanzar un acuerdo para dar fin a las movilizaciones que recorren las calles colombianas desde hace trece días, mientras que el Ejecutivo hace un balance positivo del encuentro.



Tras una reunión en Casa de Nariño de más de tres horas, el comité ha instado a las autoridades a que "pare la violencia contra las personas que están haciendo legítimo ejercicio del derecho a la protesta", mientras que el Gobierno ha insistido en que finalicen los bloqueos que afectan a diversas ciudades colombianas desde el inicio de las marchas.



En el encuentro han estado presentes Duque y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, así como el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, un representante de la Iglesia Católica, el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y los representantes del Comité de Paro, que ya han anunciado que habrá nueva movilización para el 12 de mayo, ya que exigen que el Gobierno reconozca que se trata de una negociación y rechacen el abuso de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones pacíficas.



Los convocantes del paro han denunciado que "el Gobierno ha evadido la palabra negociación y no ha asumido el compromiso de que no se iba a repetir la represión", ha lamentado el expresidente de la Central Unitaria de Trabajo (CUT), Diógenes Arguela, presente en la reunión, que ha señalado que "sin eso, para nosotros, no hay garantías".



Por parte del Gobierno, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, ha informado que ambos han coincidido en rechazar la violencia y han mostrado "cero tolerancia a cualquier conducta de la fuerza pública que vaya contra la constitución y la ley", recoge 'El Tiempo'.



También ha señalado que "el presidente ha manifestado el espíritu de construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos" y que son conscientes que "hay diferencias en la terminología", ya que desde el comité "hablan de una negociación. Nosotros queremos ir más allá con toda claridad. El resultado de cualquier negociación es un acuerdo. No se negocia por negociar, sino para llegar a acuerdos", ha precisado, recoge 'El Espectador'.



"En esa línea, propusimos y esperamos una respuesta positiva del Comité Nacional del Paro a que consideraran la realización de una reunión de carácter técnico con la presencia y apoyo de la ONU y la Iglesia", ha agregado Ceballos.



"ENCUENTRO EXPLORATORIO"



Entre las cuestiones discutidas en esta primera aproximación entre el Gobierno y los convocantes del paro nacional, estos últimos han pedido la retirada del proyecto de ley de salud, así como una vacunación masiva. También una renta básica de al menos un salario mínimo legal mensual y la defensa de la producción nacional.



Por otro lado, subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria, y también matrícula cero y no a la alternancia educativa, así como no discriminación de género, diversidad sexual y étnica.



Además, han pedido detener la erradicación de cultivos ilícitos forzada y la aspersión con glifosato, mientras que el Gobierno ha planteado seis puntos de discusión que han incluido vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.



Por el momento no se ha fijado una nueva fecha para que las partes se vuelvan a reunir, aunque ambas partes han coincidido en que era un "encuentro exploratorio", por lo que se contemplan más reuniones. Duque empezó la semana pasada una ronda de diálogos con diferentes grupos y sectores sociales para tratar de llegar a acuerdos que den fin a las movilizaciones en el país.



Las protestas que sacuden Colombia desde hace ya doce días y que se han cobrado al menos 27 muertes según el Gobierno --más de 40 según organizaciones civiles-- comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno del presidente Iván Duque, pero una vez retirada la misma, se mantienen siete reivindicaciones que estarán sobre la mesa en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Paro.



