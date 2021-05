Venezuela.- Cs acusa a Ábalos de mentir y ocultar dos informes de Transportes que avalaron el rescate a Plus Ultra

11/05/2021 El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, a su llegada a una Junta de Portavoces, a 11 de mayo de 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España). ECONOMIA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



El portavoz adjunto de Cs en el Congreso Edmundo Bal ha acusado este martes al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de mentir y ocultar dos informes de su departamento que avalaron el rescate a Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la SEPI para empresas estratégicas y solventes.



"Era fácil comprobar si era estratégica y solvente y no cumplía con ninguno de los requisitos. Mintió y nos ocultó que existían dos informes de organismos dependientes del organismo que dirige", ha dicho Bal, que ve esta situación "una toma de pelo a los españoles" y "una seña de identidad de un Gobierno que decide gobernar de espaldas a los ciudadanos".



Y es que, tal y como ha recordado Bal, el propio Ábalos aseguró en su momento que el departamento que dirige "no ha tenido nada que ver" con esta operación. Sin embargo, según han informado 'Vozpopuli' y 'El Mundo' el rescate fue respaldado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil.



CRITICA LA "INCOHERENCIA" DEL PSOE POR PLANTEAR SUBIDAS DE IVA



Por otro lado, Bal ha anticipado su "radical" oposición a la posible subida del IVA en la futura reforma fiscal, criticando que desde la publicación del Plan de Recuperación la oposición se despierte cada día "de sobresalto en sobresalto", con propuestas como la generalización de los peajes o el fin de la tributación conjunta en el IRPF.



En el caso de la subida de los tipos reducidos o súperreducidos, ha señalado que estos existen para "favorecer" el consumo de las personas "más desfavorecidas" por lo que ha criticado "la absoluta incoherencia del PSOE" al respecto, y ha llamado no sólo a no subir ni eliminar estos tipos, sino extender los tipos reducidos a actividades como las deportivas, las peluquerías o su reconfiguración en ámbitos como la factura de la luz.



