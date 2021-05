Una ONG venezolana denuncia la desaparición de 3 militares en un combate fronterizo

Inicialmente, Fundaredes dijo haber recibido información de la desaparición de diez militares durante los combates en Apure, pero el lunes se conoció que un grupo de disidentes de las FARC envió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) un comunicado en el que el grupo armado aseguraba tener secuestrados a ocho efectivos venezolanos. EFE/ Johnny Parra/Archivo

Caracas, 11 may (EFE).- Al menos tres militares venezolanos están desaparecidos desde el pasado 23 de abril cuando ocurrió uno de los enfrentamientos que se registran desde finales de marzo entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado fronterizo con Colombia de Apure, denunció este martes la ONG Fundaredes.

"Hoy está desaparecido Dany Vásquez, que aún no hay razón de él, es un sargento de tercera; (y) un sargento primero de fragata -Abraham de Jesús Belisario Bastidas-. Estos dos militares, junto a un tercero (del que) no tenemos nombre, pero que sabemos que forma parte de esa nómina", dijo el director de Fundaredes, Javier Tarazona, al canal de televisión en línea VPI.

Explicó que tiene esta información debido a que ha conversado con militares sobre los enfrentamientos en Apure y con familiares de los desaparecidos.

"Es sorprendente el dolor que tienen en estas familias, pero es indignante cuando estas familias van a la ciudad de Caracas, a las distintas comandancias, a pedir razón de la vida de sus hijos y los propios comandantes le han dicho: mira, no lo busquen, borre todo de las redes sociales, no anuncien que están desaparecidos", indicó.

Inicialmente, Fundaredes dijo haber recibido información de la desaparición de diez militares durante los combates en Apure, pero el lunes se conoció que un grupo de disidentes de las FARC envió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) un comunicado en el que el grupo armado aseguraba tener secuestrados a ocho efectivos venezolanos.

Según la ONG, el pasado 23 de abril dos helicópteros con 38 militares se trasladaron a un sector en Apure para destruir unos laboratorios de droga y cuando unos 30 efectivos descendieron de la aeronave fueron "sorprendidos por todos los costados" por "más de 300 guerrilleros".

"Ellos ordenan, un militar de apellido Pérez Torres, ordena que se retiren los helicópteros (...) quedan estos funcionarios o estos efectivos en pleno lugar de combate, comienzan a caer sus compañeros", continuó Tarazona que aseguró que logró tener conocimiento de lo ocurrido por el testimonio de varios funcionarios que lograron escapar.

Sobre el suceso no hay información oficial. Ni la Fuerza Armada ni el Gobierno de Nicolás Maduro han ofrecido detalles de cómo se desarrollan los enfrentamientos en Apure.

Tampoco han ofrecido datos sobre la cantidad de fallecidos ni a quiénes enfrentan y, de momento, tanto Fundaredes como dirigentes de la oposición han solicitado al Gobierno que se pronuncien sobre estos enfrentamientos.

Desde el pasado marzo, la Fuerza Armada solo confirmó, en un primer momento, la muerte de ocho militares y posteriormente informó sobre el fallecimiento de varios, sin precisar un número exacto.