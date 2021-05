UE.- Borrell dice que nadie apoya separar la adhesión de Albania y Macedonia tras las dudas del comisario de Ampliación

BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este martes que nadie en la UE apoya separar los procesos de adhesión de Albania y Macedonia del Norte, tras las dudas del comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi, quien dijo que podría ser una opción si persiste el bloqueo de Bulgaria a la candidatura de Macedonia del Norte.



"Quiero dejarlo claro. No hay apoyo en la instituciones europeas, ni entre Estados miembros de separar los procesos. Macedonia del Norte cumple las condiciones para abrir las negociaciones y, al igual que Albania, merece proceder sin retraso a la siguiente etapa del proceso", ha defendido el Alto Representante en unas declaraciones con motivo de su encuentro en Bruselas con el primer ministro macedonio, Zoran Zaev.



Borrell ha reiterado ante el mandatario balcánico la perspectiva europea de la región y el "fuerte apoyo" entre los Veintisiete a abrir negociaciones de acceso con Skopje "lo antes posible", pese a que se mantiene el veto búlgaro aduciendo diferencias culturales e históricas con su vecino.



La opción de desligar ambos procesos fue expresada la semana pasada por Varhelyi, como una posibilidad para avanzar en el acceso de Albania si la situación con Macedonia del Norte sigue enquistada. De todas formas, Bruselas recalca que la crisis debe resolverse de forma bilateral y defiende que tanto Skopje como Tirana cumplen ya los requisitos para iniciar las conversaciones.



Hasta ahora, ambas candidaturas han ido de la mano y actualmente se encuentran en el mismo punto tras recibir luz verde de los Veintisiete para iniciar las conversaciones de acceso en marzo de 2020, pero pendientes de la aprobación del marco negociador y de la primera conferencia intergubernamental.



La última palabra la tienen los Estados miembros que deben aprobar por unanimidad dicho marco y fijar una fecha para la primera conferencia, algo que Portugal espera que pueda acordarse para el mes de junio antes de que finalice su presidencia semestral del Consejo.



Por su lado, Zaev ha aprovechado el encuentro con Borrell para subrayar que Macedonia del Norte ha cumplido con sus obligaciones y ahora es hora de que la UE cumpla también sus promesas. "Un avance positivo con Macedonia del Norte será una señal positiva para toda la región y un revés será un mensaje de desánimo para todas las región", ha señalado.



Zaev ha expuesto que para Skopje no hay otra vía que "la vía europea". "Estamos comprometidos con nuestros valores compartidos y en la implementación de los estándares europeos y no queremos esperar más. Queremos seguir adelante, porque avanzar es la vía europea", ha asegurado el líder macedonio ante el jefe de la diplomacia comunitaria.