ThyssenKrupp pierde 356 millones de euros en el primer semestre 2020/2021

Fráncfort (Alemania), 11 may (EFE).- El grupo industrial alemán ThyssenKrupp tuvo una pérdida neta atribuida de 356 millones de euros en el primer semestre de su año fiscal 2020/2021, un 73 % más baja que un año antes, tras la reestructuración que lleva adelante.

ThyssenKrupp informó hoy de que el resultado operativo se benefició de la recuperación de la demanda, especialmente en China, en la industria automovilística y de la construcción de maquinaria, que se habían paralizado hace un año por la pandemia.

También del aumento de los precios del acero debido a la escasez de materiales.

No obstante, tuvo una pérdida operativa de 49 millones de euros, aunque casi un 92 % más baja que en su primer semestre fiscal el año pasado.

En el primer trimestre del año, que corresponde al segundo trimestre de su actual ejercicio, que comenzó en octubre, logró reducir la pérdida neta atribuida hasta 211 millones de euros (pérdida de 948 millones de euros un año antes), incluidos gastos de reestructuración de 260 millones de euros.

La consejera delegada de ThyssenKrupp, Martina Merz, dijo que crearon "más terreno en el segundo trimestre", pero el reajuste de la compañía sigue siendo "un viaje de muchos pasos pequeños".

La facturación de ThyssenKrupp se redujo en el primer semestre hasta 15.899 millones de euros (-20 % respecto a hace un año).

ThyssenKrupp, que ha reducido más de una tercera parte de su personal y tiene ahora 102.306 empleados, dijo que si no se hubieran producido cuellos de botella en el suministro de semiconductores, el crecimiento de las ventas de componentes automovilísticos podría haber sido "mucho mayor".

La división de sistemas para la marina se adjudicó un pedido de un submarino para la Marina italiana y entregó a la Marina alemana la tercera fragata F125.

El negocio de materiales tuvo en el primer semestre un beneficio operativo de 143 millones de euros (+333 %), el de componentes industriales para fábricas de 188 millones de euros (+300 %), y el de componentes automovilísticos de 191 millones de euros (pérdida de 73 millones de euros un año antes).

La división de acero ha reducido la pérdida operativa hasta 138 millones de euros (pérdida de 438 millones de euros un año antes), pero Multi Trucks la incrementó hasta 317 millones de euros (pérdida de 254 millones de euros año antes).

ThyssenKrupp espera que se mantenga la recuperación económica el resto del año, aunque a un ritmo menor, y ha revisado al alza sus pronósticos.

Espera que las ventas crecerán un porcentaje de una cifra baja de dos dígitos respecto a los 29.000 millones de euros del año pasado, aunque seguirán siendo mucho menores que antes de la crisis por la pandemia.

ThyssenKrupp prevé una pérdida neta de hasta una cifra media de tres dígitos de millones de euros (antes preveía una pérdida neta de una cifra alta de tres dígitos), incluidos los gastos de reestructuración.