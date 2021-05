Tenis.-AMP.- Tenis/Roma.- Bautista, Davidovich y Muguruza siguen adelante en el Foro Itálico

(Amplía con victoria de Djokovic)



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Roberto Bautista, Alejandro Davidovich y Garbiñe Muguruza han saldado con victoria este miércoles su jornada en el Masters 1.000 de Roma, al igual que el serbio Novak Djokovic, mientras que Pablo Carreño y Roberto Carballes se han despedido.



Bautista, con ganas de rehacerse tras no brillar en el Mutua Madrid Open, completó un buen debut en la capital italiana frente al estadounidense Tommy Paul, al que superó en dos sets (6-3, 6-4), y topará en su siguiente partido con el chileno Cristian Garin, número 22 del ranking mundial.



También cantó victoria Davidovich, que sigue creciendo y logró someter al búlgaro Grigor Dimitrov (6-4, 7-6). El jugador malagueño intentarán meterse en octavos de final frente al británico Cameron Norrie, quien por su parte buscará una nueva víctima española tras deshacerse de Roberto Carballes (6-4, 6-4).



La 'Armada' española completó su trío de victorias en el cuadro femenino, donde Garbiñe Muguruza completó un sobresaliente debut frente a la rumana Patricia Maria Tig (6-1, 6-2). La hispano-venezolana, duodécima cabeza de serie en Roma, se encontrará en su siguiente duelo con la estadounidense Bernarda Pera.



Además, en el capítulo de bajas además de Carballés también hubo que contabilizar la de Pablo Carreño, que ni siguiera pudo llegar a debutar en su partido previsto contra Kei Nishikori debido a una lesión de espalda que le obligó a la retirada.



Por otro lado, el cabeza de serie número uno, el serbio Novak Djokovic, volvió a la acción tras no participar en el Mutua Madrid Open y lo hizo con una trabajada victoria ante el estadounidense Taylor Fritz en dos sets por 6-3, 7-6 (5).



El de Belgrado sacó adelante un estreno complejo sobre todo por la lluvia que detuvo el partido en la recta final de una segunda manga donde mostró más debilidades con su saque. 'Nole', muy firme en la primera, no sacó partido a ninguna de sus dos roturas en la siguiente, sobre todo la segunda que le puso 5-4 y saque. Fritz logró romper, el partido se paró entonces y el defensor del título tuvo que esperar para sentenciar en el 'tie-break' su pase a octavos donde espera al ganador del Alejandro Davidovic-Cameron Norrie.