Solo ocho países de la UE prevén tener un déficit inferior al 3 % en 2022

EFE/EPA/MARIO CRUZ/Archivo

Madrid, 11 may (EFE).- La vuelta a la estabilidad presupuestaria en la UE tras el impacto de la covid-19 va a ser lenta y en 2022 solo ocho países tendrán un déficit presupuestario inferior al 3 %, el nivel que activaría el procedimiento previsto en las reglas de convergencia comunitarias ahora suspendidas.

Según figura en los planes de estabilidad enviados esta primavera por 23 países miembros a Bruselas (Chipre, Dinamarca, Finlandia y Eslovenia no los han remitido), al año siguiente, en 2023, serán nueve países con un déficit por debajo del 3 % y en 2024 bajarán de ese umbral 16 miembros.

El aumento del gasto y la caída de la actividad económica causada por la pandemia de covid-19 ha llevado a todos los países a incurrir en déficits presupuestarios por encima del 3 % en 2020.

La persistencia de la crisis sanitaria en Europa ha prolongado la situación y este año solo Luxemburgo, con un déficit del 2 %, espera bajar del nivel que fija el pacto de estabilidad para iniciar procedimientos.

Aun con todo, la senda dibujada por los países para los próximos años en los documentos remitidos a Bruselas prevé fuertes reducciones de sus déficits, sobre todo entre este año y el próximo.

Por ejemplo, Italia, el mayor déficit previsto para este año entre los grandes países de la UE, pasará del 11,8 % al 5,9 % en 2022; Alemania y Francia, con un 9 % estimado en este año cada uno, esperan bajarlo al 3 % y 5,3 %, respectivamente; mientras que España calcula que lo reducirá desde el 8,4 % al 5 %.

Las reducciones más abultadas son las esperadas por Grecia, que prevé reducirlo desde el 9,9 % de 2021 al 2,9 % en 2022; Letonia, del 9,3 % al 2,7 %; y Malta, del 12 % al 5,6 %.

En cuanto a la deuda pública, que según las reglas de estabilidad debe ser inferior al 60 % del PIB, en 2023 siete estados miembros superarán el cien por cien del PIB (Grecia, Italia, Portugal, Francia, Bélgica, España e Irlanda).

Ese año la deuda de seis países (Austria, Croacia, Eslovenia, Hungría, Alemania y Malta) se situará entre el 60 % y el cien por cien de su PIB.

El gran impacto de la pandemia llevó a suspender las normas comunitarias de estabilidad presupuestaria en 2020 y 2021 debido a la situación de emergencia económica.

La Comisión Europea (CE) ha propuesto mantenerlo en 2022, aunque la decisión, que tienen que adoptar los países miembros, todavía no se ha tomado. Se espera que se produzca antes del verano.