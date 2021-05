Sara Carbonero, mamá todoterreno en esta nueva etapa de su vida

10/05/2021 Sara Carbonero, con una favorecedora sudadera que causará furor. MADRID, 11 (CHANCE) Al margen del comunicado emitido por Iker Casillas pidiendo respeto por su vida privada y desmintiendo los affaires con diferentes mujeres que le han adjudiado en las últimas semanas, Sara Carbonero disfruta de esta nueva etapa en la que sus hijos Martín y Lucas y un trabajo que le apasiona - tanto su sección en Radio Marca como su faceta de empresaria de moda con su firma 'Slow Love' - han pasado a ser sus grandes prioridades. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Al margen del comunicado emitido por Iker Casillas pidiendo respeto por su vida privada y desmintiendo los affaires con diferentes mujeres que le han adjudiado en las últimas semanas, Sara Carbonero disfruta de esta nueva etapa en la que sus hijos Martín y Lucas y un trabajo que le apasiona - tanto su sección en Radio Marca como su faceta de empresaria de moda con su firma 'Slow Love' - han pasado a ser sus grandes prioridades.



Demostrando que es una mamá todoterreno y que está por encima de las informaciones que apuntan a que Iker le habría sido infiel con varias chicas durante su matrimonio, Sara continúa con su día a día y nos regala un look ideal para afrontar las largas jornadas de mamá trabajadora con comodidad y sin renunciar al estilo.



La periodista acudió al colegio a primera hora de la mañana para dejar a sus hijos e, intentando pasar desapercibida - algo imposible con su belleza y ese color de ojos único - con una sencilla coleta despeinada y sin gota de maquillaje, apostó por un outfit informal que nos ha enamorado. Un pantalón pitillo negro con rotos en las rodillas, unas cómodas Converse y una sudadera en negro y verde en la que se podía leer 'Fever' con una estrella en la manga - por desgracia no hemos averiguado de qué marca es - que se ha convertido en la prenda estrella del look y de la que prometemos desvelaros todos los detalles en cuanto los descubramos.