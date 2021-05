Sao Paulo quiere aplastar al 'bicho colorado' y poner un pie en los octavos

Con una plantilla repleta de figuras, el Sao Paulo sabe que levantar el máximo trofeo continental a nivel de clubes por cuarta vez en su historia es una de sus misiones para 2021. EFE/ Sebastiao Moreira POOL/Archivo

Montevideo, 11 may (EFE).- El Sao Paulo de Brasil buscará este miércoles una victoria frente al Rentistas uruguayo por el Grupo E de la Copa Libertadores para poner un pie en los octavos de final.

Mientras tanto, el 'bicho colorado' intentará aprovechar la fortaleza mostrada hasta ahora jugando como local para volver a sumar puntos en el estadio Centenario, donde no será presa fácil para un gigante que quiere volver a hacer historia.

Con una plantilla repleta de figuras, el Sao Paulo sabe que levantar el máximo trofeo continental a nivel de clubes por cuarta vez en su historia es una de sus misiones para 2021.

Para ello cuenta con futbolistas como Joao Miranda y Dani Alves, quienes seguramente serán titulares, además de otros como Anderson Hernanes y Éder Martins, que estarán en el banco de los suplentes.

Estos cuatro, todos con pasado en algunos de los clubes más importantes de Europa, son los futbolistas más reconocidos de una plantilla liderada por el argentino Hernán Crespo, quien asumió este nuevo reto tras conquistar la Sudamericana con el Defensa y Justicia argentino.

Del otro lado, el sorprendente finalista del último Campeonato Uruguayo tiene una interesante mezcla de juventud y experiencia en la que varios de sus jugadores están dando sus primeros pasos en la máxima categoría y otros tienen larga experiencia internacional.

Uno de ellos es el atacante Jonathan Urretaviscaya, quien defendió a Uruguay en el Mundial 2018, otro el volante de ataque Tabaré Viudez, campeón de la Libertadores 2015 con el River Plate argentino.

Probablemente, el primero vuelva a ser titular en el once local. Mientras tanto, aún se desconoce si el entrenador, Martín Varini, dará ingreso al goleador Salomón Rodríguez o mantendrá a Facundo Perazza.

El 'bicho colorado' ocupa la tercera posición, un punto por encima del Sporting Cristal peruano, tres por debajo del Racing argentino y a cinco de su rival de turno.

El visitante irá por un triunfo que le haga poner un pie en los octavos de final, ya que de ganar no existe la posibilidad de que dos equipos lo superen en puntos, aunque sí podría pasarlo uno e igualarlo otro.

- Alineaciones probables:

Rentistas: Nicolás Rossi; Andrés Rodales, Guillermo Fratta, Joaquín Sosa, Lucas Morales; Franco Pérez, Ramiro Cristóbal, Francisco Duarte, Leandro Paiva o Mario García, Facundo Peraza y Salomón Rodríguez o Jonathan Urretaviscaya. Entrenador: Martín Varini.

Sao Paulo: Tiago Volpi, Robert Arboleda, Joao Miranda, Bruno Alves; Dani Alves, Luan Da Silva, Igor Liziero, Reinaldo, Martín Benítez; Luciano da Rocha y Pablo Felipe Teixeira. Entrenador: Hernán Crespo.

Árbitro: El venezolano José Argote.

Hora: 19.00 hora local (22.00 GMT)

Cancha: Estadio Centenario de Montevideo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.