Sandra Cauffman (NASA) aboga por explorar el espacio con una mirada global

La directora adjunta de la División Ciencias de la Tierra de la NASA, Sandra Cauffman. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Pamplona (España), 11 may (EFE).- La directora adjunta de la División Ciencias de la Tierra de la NASA, Sandra Cauffman, cree que "el progreso humano está en la exploración del espacio con una mirada al mundo como un sistema global".

En una sesión online organizada por el grupo Women for Science and Technology de la Universidad de Navarra, en el norte de España, la ponente, que lleva trabajando más de 30 años en la NASA, explicó la importancia que tiene la exploración del espacio para poder entender dónde estamos y conocer mejor el planeta Tierra.

“El estudio de otros mundos puede enseñarnos acerca de los nuestros”, añadió, según informó la Universidad de Navarra en un comunicado.

Cauffman, que ha liderado el proyecto de Cambio Climático de la NASA, destacó la importancia que tienen determinados satélites para el estudio de la Tierra, y para comprender algunos fenómenos como la composición atmosférica, ciclo de carbono y ecosistemas, variabilidad y cambio climático, ciclo de agua y energía, entre otros.

En este sentido, insistió en la importancia de estudiar el espacio para conocer mejor la Tierra y poder tomar medidas preventivas para su protección.

“Solamente tenemos una Tierra y tenemos que protegerla y no la protegemos. Sabemos que hay muchos cambios e impactos en los que contribuimos: cambio climático, incendios forestales, subida del nivel del mar, intensificación de huracanes”, afirmó.

La científica de origen costarricense contó los esfuerzos en innovación que se realizan en la NASA, y cómo se planifican y preparan las misiones espaciales.

En esta línea, subrayó el impacto social que tienen las inversiones realizadas en los diferentes viajes al espacio, en lo referente a los avances tecnológicos como la mejora de las infraestructuras de comunicación existente, la generación de instrumentos de alta precisión en Medicina, o la creación de aparatos de purificación del agua que ya está utilizando en el tercer mundo.

En su intervención, la ingeniera y física de la NASA destacó la necesidad de aumentar el conocimiento científico para poder abordar los problemas a los que se enfrenta la humanidad y resaltó la importancia de que hombres y mujeres sigan escogiendo carreras de Ciencias.

Además Cauffman repasó las dificultades personales y profesionales a las que se ha enfrentado a lo largo de su carrera y señaló la importancia de coger las riendas de la vida y a los compañeros del camino, identificar los sueños y perseverar en el trabajo constante a pesar de los obstáculos a los que el ser humano se enfrenta a lo largo de su vida.