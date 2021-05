Samsung Electronics no participará de forma presencial en el MWC por el virus

Un hombre camina junto a la sede de Samsung Electronics en Seúl, Corea del Sur. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN/Archivo

Seúl, 11 may (EFE).- El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics dijo hoy que no exhibirá sus productos de forma presencial en el Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en junio en Barcelona, debido a la pandemia.

"La salud y la seguridad de nuestros empleados, socios y clientes es nuestra prioridad número uno, así que hemos tomado la decisión de no exhibir en persona en el MWC de este año", dijo la empresa con sede en Suwon (sur de Seúl) en un comunicado.

"Estamos deseando participar de manera virtual y seguir trabajando con la Asociación GSM y nuestros socios en la industria para impulsar nuevas experiencias móviles", añade el escrito.

El MWC, que este año se celebrará entre el 28 de junio y el 1 de julio, es una de las tres mayores ferias mundiales de tecnología de comunicaciones del mundo junto al Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas (EE.UU.) y la IFA de Berlín (Alemania). I

El MWC se celebra cada año entre finales de febrero y principios de marzo, pero debido a la pandemia -que ya obligó a cancelar el evento en 2020- se ha pospuesto a junio este año.

Además de Samsung Electronics, otras grandes compañías como Sony, Nokia o Ericsson han anunciado también que no participarán de forma presencial en la próxima edición del MWC debido al coronavirus.

También firmas surcoreanas como KT, la segunda mayor operadora de telefonía móvil del país, han anunciado que no acudirán en persona, y se espera que su competidor y líder del mercado local, SK Telecom, haga lo propio.