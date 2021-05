Salud.-Investigadores restan validez a las interpretaciones alarmistas por el descenso del recuento de espermatozoides

13/06/2018 Espermatozoides SALUD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA CLÍNICA MAR&GEN DE GRANADA



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Un nuevo estudio del Harvard GenderSci Lab, de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, publicado en la revista 'Human Fertility', cuestiona el pánico suscitado por la aparente tendencia a la disminución del recuento de esperma humano, y rechaza las interpetaciones alarmistas al considerar que ese descenso entra dentro las variaciones normales no patológicas.



Estudios recientes han afirmado que el recuento de esperma entre los hombres de todo el mundo, y especialmente de los países occidentales, está en declive, lo que ha llevado a afirmaciones apocalípticas sobre la posible extinción de la especie humana.



Pero el documento de Harvard, realizado por Marion Boulicault, Sarah S. Richardson y sus colegas, vuelve a analizar las afirmaciones sobre la precipitada disminución de los espermatozoides humanos, reevaluando las pruebas presentadas en el ampliamente citado meta-análisis de 2017 de Hagai Levine, Shanna Swan y sus colegas.



"Las extraordinarias afirmaciones biológicas del meta-análisis sobre las tendencias del recuento de espermatozoides y la atención pública que sigue acaparando plantearon preguntas para el GenderSci Lab, que se especializa en el análisis del sesgo y el bombo en las ciencias del sexo, el género y la reproducción y en el estudio interseccional de la raza, el género y la ciencia", señala Richardson.



Los investigadores proponen una explicación alternativa de las tendencias del recuento de esperma en las poblaciones humanas: que el recuento de espermatozoides varía dentro de una amplia gama, gran parte de la cual puede considerarse no patológica y típica de la especie, y que por encima de un umbral crítico, pero no es necesariamente un indicador de mejor salud o mayor probabilidad de fertilidad en relación con menos. Los autores lo denominan hipótesis de la biovariabilidad del recuento de espermatozoides.



El trabajo sostiene que un marco de biovariabilidad apoya mejor la investigación de importancia crítica sobre los factores que afectan a la salud reproductiva de todos los hombres. "Al proponer un enfoque alternativo a los datos del recuento de esperma, pretendemos contribuir al floreciente debate entre los científicos de la salud reproductiva y otros investigadores y clínicos sobre la salud de los hombres", señala Boulicault.



Entre las razones para considerar interpretaciones alternativas de los patrones de recuento de espermatozoides que la de los descensos precipitados y que amenazan la fertilidad en los recuentos de espermatozoides de los hombres está la vida de tales teorías en el discurso de grupos defensores de la supremacía blanca y los derechos de los hombres, señalan los autores.



Estos grupos han utilizado la investigación de Levine y Swan para argumentar que la fertilidad y la salud de los hombres en las naciones más blancas están en peligro inminente, a menudo vinculando el peligro al aumento percibido de la diversidad étnica y racial y a la influencia de los movimientos sociales feministas y antirracistas.



Los investigadores de Harvard sostienen que las afirmaciones sobre el reciente e inminente descenso drástico del recuento de esperma humano se basan en una serie de supuestos científica y éticamente problemáticos.



Por ello, concluyen que "los investigadores deben tener cuidado de sopesar las hipótesis frente a las alternativas y considerar el lenguaje y los marcos narrativos en los que presentan su trabajo". Además de sus virtudes explicativas, sostenemos que la biovariabilidad ofrece un marco más prometedor que la 'disminución de esperma' para atender a estos imperativos", recuerdan.