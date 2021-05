Sáhara.- La ASADEDH pide una comisión de investigación sobre la acogida del líder del Polisario y el papel del Gobierno

Defiende que el Ejecutivo podría haber cometido prevaricación al haber avalado su entrada con identidad falsa



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), promotora del proceso judicial en España contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Isaura Leal, para denunciar la forma en que éste ha sido acogido y pedir que se instaure una comisión de investigación al respecto.



En su misiva a Sánchez, al que se dirigen en calidad de presidente del Gobierno y de líder del PSOE, resaltan que "uno de los principales imputados por la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad", se encuentra en España, tal y como ha confirmado el Gobierno.



Ghali "es posible que haya entrado en territorio español con una identidad diferente en un nuevo intento de eludir a la justicia", ha denunciado la organización, recordando que no compareció cuando fue citado en noviembre de 2016 por la Audiencia Nacional.



"Para nosotros la gravedad del asunto es el intento de eludir la acción judicial mediante el delito de la usurpación de identidad", ha incidido la asociación que confía en que Sánchez "tome las iniciativas precisas para esclarecer los graves hechos" denunciados.



El Gobierno ha reconocido que Ghali, que también es presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), llegó a España por "razones estrictamente humanitarias" y se encuentra ingresado en un hospital de Logroño desde hace tres semanas para recibir tratamiento contra la COVID-19. Según se ha venido denunciando, aunque no se ha confirmado oficialmente, habría entrado usando un pasaporte argelino con identidad falsa.



En su segunda misiva, dirigida a la presidenta de la Comisión de Justicia y firmada como la primera por el presidente de ASADEH, Ramdan Mesaud Larbi, la asociación subraya que la Policía Nacional ya ha certificado que la persona hospitalizada en Logroño es Ghali, "imputado por crímenes de lesa humanidad como, violación, asesinato, desapariciones forzosas, torturas y secuestro".



POSIBLE DELITO DE PREVARICACIÓN



Tras incidir en que el líder del Polisario habría entrado "con una identidad falsa y con el aval, garantías y protección del Gobierno de España", sostiene que "estos hechos pueden representar un delito de prevaricación al ser una posible extralimitación en las funciones del Gobierno, y un atentado contra la independencia del poder judicial".



Por ello, la asociación, que representa a "víctimas saharauis de origen español o nacidas bajo bandera española", solicita "la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades y llegar a la verdad".



En este sentido, se pregunta si el Gobierno estaba al corriente "de que el imputado Brahim Ghali, estaba accediendo al país con una identidad falsa", lo cual supondría en opinión de ASADEH "un delito de usurpación de identidad", y qué "garantías personales" se le dieron teniendo en cuenta sus antecedentes de eludir a la justicia.



Tras conocerse la presencia de Ghali en España, ASADEH solicitó su detención en virtud de una causa pendiente por delitos cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).



Después de comprobar su identidad, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ha citado al líder del Polisario para tomarle declaración el próximo 1 de junio siempre y cuando no empeore su estado de salud.



Ghali también está señalado en otra querella presentada por Fabel Breica, que denuncia que en abril de 2019, a su llegada a los campamentos de Tinduf, fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor.