Rosa Benito, apenada tras el fallecimiento del padre de Antonio Tejado, abuelo de su nieto mayor

Complicados momentos para Antonio Tejado tras el fallecimiento de su padre, Juan Carlos, por Covid, a los 63 años. Un durísimo varapalo sobre el que ahora se ha pronunciado Rosa Benito, 'exsuegra' del sevillano, a pesar de que se trata de una de sus archienemigas públicas y no ha dudado en atacarle en numerosas ocasiones en diferentes platós de televisión.



Y es que, aunque pocos lo recuerdan, Antonio y Chayo Mohedano mantuvieron una tormentosa relación de poco más de un año de duración, fruto de la que nació un niño, Antonio, que está a punto de cumplir 13 años. Las discusiones constantes y las múltiples infidelidades del sobrino de María del Monte dieron al traste con un amor que se convirtió en odio, y tras la ruptura Tejado se paseó por diferentes platós de televisión hablando - y no en buenos términos - de la madre de su hijo y de la familia Mohedano.



Sin embargo, y a pesar de que Rosa Benito nunca le ha perdonado a Antonio todo el daño que le ha hecho a su hija Rosario, la colaboradora se ha mostrado muy afectada por el fallecimiento del que fue su 'consuegro', abuelo de su nieto mayor. Confesando que "es una pena lo que está pasando con el virus", la ex de Amador ha confirmado que ha podido hablar con los Tejado para darles el pésame tras esta dolorosa e inesperada pérdida que ha dejado a María del Monte y al resto de la familia completamente devastados, un año después de haber perdido a otro de sus hermanos también por coronavirus.