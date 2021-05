República Dominicana comprará dos millones de vacunas adicionales a Pfizer

Un trabajador de la salud prepara una dosis de la vacuna Pfizer contra la covid-19. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Santo Domingo, 11 may (EFE).- El Gobierno dominicano anunció este martes que se propone adquirir dos millones más de dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer, con lo que el total de dosis que adquirirá a esta farmacéutica ascenderá a 10 millones.

El presidente Luis Abinader envió al Congreso Nacional un contrato de modificación del acuerdo con Pfizer que, de ser aprobado por ese organismo, supondrá un coste de cerca de 120 millones de dólares, según un comunicado de la Presidencia.

Originalmente, el Gobierno dominicano había firmado un acuerdo con la farmacéutica estadounidense para comprar ocho millones de dosis, pero todavía no ha recibido ningún cargamento de esta empresa, que se había comprometido a comenzar sus envíos en el segundo trimestre del año.

La Presidencia destacó que la decisión procura que el país reciba una mayor cantidad de dosis en cada uno de los lotes periódicamente suministrados, lo cual contribuirá de manera "significativa" a la "exitosa" ejecución del plan nacional de vacunación.

Sin embargo, no detalló las fechas de los envíos acordados con la empresa estadounidense.

República Dominicana ha recibido por el momento 4,45 millones de vacunas, en su gran mayoría de la Sinovac, procedente de China, y por el momento ha aplicado 2,48 millones de dosis, según datos oficiales.

En total 812.583 personas han sido completamente vacunadas, lo que supone algo más del 10 % de la población mayor de 18 años, que es la que ha sido incluida en el plan de vacunación.