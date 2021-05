Portaltic.-El mando de PlayStation 5 ya es compatible con dispositivos de Apple para jugar a través de Remote Play

11/05/2021 DualSense, el mando de PlayStation 5. PlayStation ha anunciado que el mando DualSense de PlayStation 5 ya se puede utilizar con la app de Remote Play para jugar en dispositivos de Apple a través de Bluetooth, aunque algunas funciones, como la retroalimentación háptica o el micrófono integrado, no están disponibles. POLITICA PLAYSTATION



MADRID, 11 May. (Portaltic/EP)



PlayStation ha anunciado que el mando DualSense de PlayStation 5 ya se puede utilizar con la app de Remote Play para jugar en dispositivos de Apple a través de Bluetooth, aunque algunas funciones, como la retroalimentación háptica o el micrófono integrado, no están disponibles.



Los dispositivos compatibles con la nueva funcionalidad son los que funcionan con los sistema macOS Big Sur 11.3, iPadOS 14.5, iOS 14.5 y tvOS 14.5, o sus versiones posteriores, según la página de soporte de PlayStation.



Con la nueva compatibilidad se puede utilizar un mando DualSense de PS5 para manejar juegos y aplicaciones en dispositivos Apple por medio de conexión Bluetooth. Asimismo, la aplicación PS Remote Play permite transmitir los juegos de la consola en dispositivos iPhone, iPad, iPod Touch o Apple TV, y jugar de manera remota.



Sin embargo, la compañía ha indicado que las "limitaciones de Bluetooth" no permiten hacer uso de la retroalimentación háptica del mando, así como de su altavoz, micrófono integrado y conexión de audio del conector para auriculares.