Portaltic.-Asus ROG presenta sus nuevos portátiles Zephyrus con procesadores Intel Core-H de 11ª generación

MADRID, 11 (Portaltic/EP)



Asus Republic of Gamers (ROG) ha presentado este martes sus nuevos ordenadores portátiles Zephyrus S17 y Zephyrus M16 para videojuegos que funcionan con los procesadores Intel Core-H de 11ª generación y las tarjetas gráficas de Nvidia RTX.



Zephyrus S17 presenta un diseño de chasis de 200mm de grosor, metálico, de magnesio-aluminio, con un acabado negro mate que evita las huellas dactilares. El equipo funciona con el procesador Intel Core i9-1 1900H, de hasta ocho núcleos, 16 hilos y una velocidad de hasta 4,9GHz, lo que hace que este ordenador se dirija a usuarios con cargas de trabajo grandes y jugadores intensos.



Integra la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3080, que alcanza los 140W con Dynamic Boost 2.0, que mejora el rendimiento gráfico no solo para los videojuegos, sino también para la animación 3D y la edición de vídeo. Cuenta también con la tecnología Advanced Optimus Support, que funciona con G-sync para optimizar el juego y que sea fluido e inmersivo.



Zephyrus S17 integra la nueva solución de refrigeración de ROG, ASS Plus, que eleva el teclado en un ángulo de 5 grados para mejorar el flujo de aire (25%) y ampliar el espacio disponible para el ventilador, que incrementa el flujo de aire en un 13 por ciento. Esta solución se combina con el compuesto térmico de metal líquido de la CPU.



El portátil presenta una pantalla de 17 pulgadas, con dos opciones de resolución: WQHD con Advanced Optimus y G-SYNC (tasa de refresco de 165Hz) o 4k con Adaptive-Sync (tasa de refresco de 120Hz).



También integra seis altavoces para un sonido inmersivo, 48GB de RAM DDR4 y una VRAM de 16GB GDDR6 para la GPU. En almacenamiento, ofrece tres unidades HyperDrive Ultimate SSD RAID. Y funciona con una batería de 90Wh con sistema de carga rápida, que carga el 50 por ciento en 30 minutos. Se complementa con un puerto de carga USB tipo C de hasta 100W.



ZEPHYRUS M16



Junto al ordenador portátil Zephyrus S17 , Asus ha presentado M16, otro portátil con bisagra ErgoLift que permite abrirlo hasta 180 grados -hasta que el portátil queda plano sobre una superficie-, que ayuda a colocar el teclado en una posición más cómoda y mejora la ventilación.



El chasis de este modelo, de magnesio-aluminio, ofrece un acabado en color negro resistente a las huellas dactilar, y un trazado de perforaciones que muestra destellos brillantes.



Este equipo funciona con el procesador Intel Core i9-1 1900H y la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3070, y está respaldado por una RAM de 48GB DDR4-3200 y hasta 2TB de almacenamiento. La batería de 90W ofrece hasta diez hora de reproducción de vídeo con una sola carga, y cuenta con sistema de carga rápida que carga el 50 por ciento en 30 minutos.



La pantalla de 16 pulgadas ofrece un ratio del 94 por ciento con formato 16:10, y una resolución de WQHD con tasa de refresco de 165Hz, tiempo de respues de 3ms y tecnología Adaptive-Sync, con soporte para Dolby Vision.



Para el audio inmersivo, integra seis altavoces con woofers duales con cancelación de fuerza y soporte para Dolby Atmos, así como una matriz de micrófonos 3D y tecnología de cancelación de ruido AI bidireccional.



Para reducir la temperatura, cuenta con soluciones de Asus de refrigeración, que se combinan con el compuesto térmico de metal líquido que reduce la temperatura de la CPU hasta 10°C, mientras seis tubos transfieren el calor de la CPU y la GPU a un disipador. Usa también el nuevo ventilador de 84 aspas.