París volverá a celebrar desfiles de moda presenciales en julio

Desfile de Chanel en París el 3 de marzo de 2020. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 11 may (EFE).- París volverá a celebrar desfiles de manera presencial en julio, según anunció este martes la organizadora del calendario, la Federación de Alta Costura y Moda, que no ha podido acoger pasarelas desde el pasado septiembre debido a la pandemia.

"Las firmas del calendario oficial podrán realizar desfiles y presentaciones presenciales. Según la evolución de la situación sanitaria será posible acoger invitados respetando los aforos y un protocolo sanitario específico establecido por los poderes públicos", indicó la Federación.

Ésta sería la primera pasarela presencial en meses: el pasado septiembre sólo algunas marcas pudieron organizar desfiles, pero tanto en enero como en marzo las presentaciones de hombre, mujer y Alta Costura tuvieron lugar exclusivamente en línea.

En esta ocasión, los desfiles, que se sucederán entre el 5 y el 8 de julio, seguirán siendo retransmitidos en internet a través de la plataforma web de la Federación, así como en las redes de las distintas firmas.

El anuncio de la Federación sólo se refirió a las colecciones de Alta Costura otoño-invierno 2021, pero no a las de prêt-à-porter de hombre para la primavera-verano 2022, que se celebran una semana antes, del 22 al 27 de junio, y que en principio mantendrán el formato digital.

El calendario oficial será publicado el próximo 7 de junio y en él estarán presente firmas como Christian Dior, Chanel, Givenchy, Maison Margiela, Alexandre Vauthier, Schiaparelli, Balenciaga, que se estrenará en Alta Costura, Elie Saab y Fendi Couture, entre otras.