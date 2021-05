O.Próximo.- Muere tiroteado un palestino durante las protestas y disturbios en la ciudad israelí de Lod

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Un palestino ha muerto tiroteado en la madrugada de este martes en el marco de las protestas y disturbios en la ciudad israelí de Lod, tras lo que las fuerzas de seguridad de Israel han detenido a un israelí como presunto responsable de los disparos.



Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', los manifestantes, que portaron banderas palestinas y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), atacaron una escuela, una sinagoga y varios edificios públicos.



Asimismo, algunos de ellos lanzaron piedras y cócteles molotov contra viviendas propiedades de judíos en la ciudad. Fuentes sanitarias israelíes han indicado que, además, se registraron disparos que dejaron un muerto y dos heridos de bala.



"Lod está ardiendo", han indicado fuentes policiales. "Los disturbios continuaron durante toda la noche y jóvenes árabes estaban decididos a tirar piedras e iniciar incendios", ha manifestado, tal y como ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.



Por su parte, Fida Shahadé, miembro árabe del consejo local de Lod --que cuenta con una importante población árabe--, ha subrayado que las protestas tienen lugar "en el contexto" de la violencia en la mezquita de Al Aqsa y las órdenes de desalojo en Sheij Jarrá.



Durante las últimas semanas se han sucedido las manifestaciones contra las órdenes de desahucio de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, que se han recrudecido durante los últimos días para protestar contra la represión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes.



Las tensiones alcanzaron su máximo el domingo, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron nuevamente en la Explanada de las Mezquitas --lugar conocido como Monte del Templo por los judíos-- y lanzaron gases lacrimógenos incluso en el interior de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.



En respuesta, Hamás lanzó varios proyectiles contra Jerusalén y sus alrededores, tras varias advertencias a Israel sobre la represión policial, lo que ha llevado al Gobierno israelí a iniciar una campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza que ha dejado al menos 24 muertos, entre ellos nueve niños, según las autoridades gazacíes.