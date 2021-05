O.Próximo.- Arabia Saudí e Irán condenan la represión de las protestas y los incidentes en la mezquita de Al Aqsa

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Arabia Saudí e Irán han condenado este martes la represión policial por parte de Israel de las protestas de los últimos días en la Explanada de las Mezquitas, especialmente en lo relativo a los incidentes en el interior de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar sagrado más importante para los musulmanes.



El Ministerio de Exteriores saudí ha condenado "en los términos más firmes los flagrantes ataques llevados a cabo por ls fuerzas de ocupación israelí contra la santidad de la mezquita de Al Aqsa y la seguridad de los fieles".



"El Reino pide a la comunidad internacional que haga responsable a la ocupación israelí de esta escalada y que ponga fin inmediatamente a sus acciones, que violan todas las normas y leyes internacionales", ha agregado en su comunicado, publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.



Asimismo, ha reafirmado su apoyo al pueblo palestino y "a todos los esfuerzos destinados a poner fin a la ocupación y a alcanzar una solución justa y exhaustiva a la causa palestina, que permita al pueblo palestino crear su Estado independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital en línea con las resoluciones internacionales y la Iniciativa Árabe de Paz".



Por su parte, el portavoz del Gobierno de Irán, Alí Rabiei, ha dicho que "las acciones de los sionistas han dañado el corazón de Jerusalén" y ha resaltado que "irán no puede permanecer en silencio ante estos crímenes", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.



Asimismo, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha criticado que "no era suficiente para el régimen israelí robar tierras y casas, crear un régimen de apartheid y negarse a vacunar a civiles bajo una ocupación ilegal".



"Tenía que tirotear a fieles inocentes dentro de la tercera mezquita más sagrada del islam durante el sagrado Eid", ha señalado en su cuenta en Twitter, en referencia a los días que marcan el final del mes de Ramadán.



En esta línea se ha expresado el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha pedido "condenar los crímenes del usurpador régimen de Israel", antes de acusar al Gobierno israelí de cometer un genocidio, según la agencia iraní de noticias IRNA.



Los incidentes en la Explanada de las Mezquitas --conocida como Monte del Tempo por los judíos-- se enmarcan en el aumento de las tensiones durante las últimas semanas por los planes de Israel para desahuciar a varias familias palestinas del barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, lo que ha sido criticado por las autoridades palestinas y Naciones Unidas, que ha llegado a advertir de que podría ser un crimen de guerra.



Las protestas de los últimos días se extendieron de Sheij Jarrá a otras zonas de Jerusalén Este, lo que llevó a las milicias palestinas a advertir a Israel con el estallido de un conflicto si no cambiaba su política y ponía fin a la represión.



Tras los sucesos en la mezquita de Al Aqsa, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) inició el lunes el disparo de proyectiles, incluidos varios contra Jerusalén y sus alrededores, tras lo que Israel ha desencadenado una serie de bombardeos en la Franja de Gaza que han dejado al menos 24 muertos, entre ellos nueve niños, según las autoridades gazacíes.